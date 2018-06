Der Transfer des Luxemburger Nationalspielers Laurent Jans zum FC Metz wird wohl an diesem Montag offiziell über die Bühne gehen. Er wird einen Dreijahresvertrag beim Klub unterschreiben, der in der vergangenen Saison in die französische Ligue 2 abgestiegen ist.

An diesem Montag findet der Medizincheck bei den “Grenats” statt, alles deutet darauf hin dass der Rechtsverteidiger anschliessend als Neuzugang in Lothringen vorgestellt werden wird.