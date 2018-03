Laurent Jans bestreitet am Dienstagabend im Testspiel gegen Österreich (20.30 Uhr) sein 44. Länderspiel für Luxemburg. Der Rechtsverteidiger könnte sich nicht vorstellen, für seinen Klub auf die Auftritte mit den “Roten Löwen” zu verzichten.

David Alaba ist zur Regeneration zurück nach München geflogen. Hat man dir bei Waasland-Beveren auch schon mal nahegelegt, nicht alle Spiele mit der Nationalmannschaft zu bestreiten?

Es gab bereits ähnliche Diskussionen bei meinem Verein. Aber ich liebe es, für die Nationalmannschaft zu spielen, außerdem entscheidet noch immer der Nationaltrainer, ob ich 90 Minuten auf dem Platz stehe. Egal für welchen Verein ich in Zukunft spiele, ich werde immer mit Freude zur Nationalmannschaft kommen. Außerdem gibt es für uns keine Testspiele und die Nations League im Herbst ist für uns wichtiger als beispielsweise Qualifikationsspiele.

Gegen Malta standet ihr unter Druck und habt in letzter Minute den Sieg doch noch geholt. War das ein Befreiungsschlag für die Mannschaft?

Das hat uns richtig gutgetan. In der Vergangenheit haben die Gegner uns oft mal ein Tor in den letzten Minuten geschossen, diesmal haben wir den Spieß umgedreht. Insgesamt haben wir diese Aufgabe sehr gut gelöst. Wenn wir irgendwann mal so deutliche Favoriten sind, dass wir einen Gegner mit zwei oder drei Toren Unterschied besiegen können, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht.

Hatte die Partie gegen Malta einen stärkeren Lerneffekt als Duelle gegen größere Nationen?

Es war ein sehr interessantes Spiel und wir haben einige Dinge mit Blick auf die Nations League einstudiert. In dieser Hinsicht hat uns diese Partie weitergeholfen. Ich musste mich mit einer offensiveren Rolle zurechtfinden und weiß, dass ich mich noch verbessern muss auf dieser Position. Vor allem im Strafraum müssen wir alle noch ruhiger werden und die richtigen Entscheidungen treffen. Aber es hat Spaß gemacht.