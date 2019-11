Die Entscheidung ist am späten Donnerstagabend gefallen: Das Stade Josy Barthel bekommt vor dem Europa-League-Spiel zwischen dem F91 Düdelingen und APOEL Nikosia (Donnerstag, 28. November, 21.00 Uhr) einen neuen Rasen. Die Kosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Der F91 Düdelingen, der die Bestellung des Rasens in Auftrag gegeben hat, hofft darauf, dass die Stadt Luxemburg sich an den Kosten beteiligen wird.

Der Untergrund war zuletzt in einem katastrophalen Zustand. Das Länderspiel zwischen Luxemburg und Portugal drohte sogar abgesagt zu werden. Nach dem EM-Qualifikationsspiel befand sich der Rasen in einem noch schlechteren Zustand. Folglich drohte die Absage des Düdelinger Europa-League-Spiels.

Am Samstag und Sonntag wird der ramponierte Rasen entfernt. Am Montag wird das neue Grün, das aus den Niederlanden angeliefert wird, in das Nationalstadion eingepflanzt. Es handelt sich dabei um eine Fläche von 7.400 Quadratmetern. Danach werden die Linien eingezeichnet und am Donnerstagmorgen entscheiden Uefa-Beobachter, ob das Duell gegen APOEL stattfinden kann.

Beide Teams können übrigens ihr Abschlusstraining nicht im Stade Josy Barthel absolvieren, wie es normalerweise vorgesehen ist. Der Rasen soll bis zum Anpfiff in einem intakten Zustand bleiben.