Obschon man den belgischen Trainer des F91, Bertrand Crasson, eigentlich immer als positiv eingestellten Menschen erlebt, so dominierten nach der 0:2-Niederlage gegen APOEL Nikosia doch Frust und Enttäuschung.

Der F91 Düdelingen hat nach der 0:2-Niederlage gegen den zypriotischen Meister keine Chance mehr, die K.O.-Phase der Europa League zu erreichen. “Ja, ich bin enttäuscht…” sagte Bertrand Crasson gleich nach dem Spiel. Denn das, was seine Elf auf dem Rasen geleistet hat, war für den 48-Jährigen sehr ansprechend: “Ich kann meine Mannschaft nur beglückwünschen. Trotzdem hat man gesehen, dass es uns auf diesem Niveau an Erfahrung und Glück fehlt.” Einen Pfostenschuss, “gute Momente” und intelligenten Spielaufbau hob er hervor. Er fügte hinzu: “Heute (am Donnerstag) hätten wir aber trotzdem einen Punkt verdient. Auf europäischen Niveau werden kleine Fehler nicht verziehen. Ich will aber die gute Leistung in Erinnerung halten, mit einem junge Team.”

Für den F91 stand dieser internationale Wettbewerb nie an oberster Stelle, wie er erneut betonte: “Es war ein schönes Abenteuer, aber nicht unserer Priorität. Es war ein Test für junge Spieler, die viel gelernt haben.” Für Crasson und den Meister bleibt die BGL Ligue der wichtigste Wettbewerb.

Ehrenhaft

Während es bei der Verletzung von Dominik Stolz keine weitere Informationen gab (Schlag auf die Wade) wird u.a. Danel Sinani in Qarabag gesperrt fehlen. “Wir können uns nicht erlauben, das Spiel in Aserbaidschan auf die leichte Schulter zu nehmen.” Gleichzeitig kündigte der Trainer personelle Wechsel an. “Wir beenden die Kampagne ehrenhaft.”

Obschon sich der Trainer über die Schiedsrichterentscheidungen ärgerte, wollte er bei der Pressekonferenz nicht darauf zurückkommen: “Ich komme nicht auf die Zwischenfälle zurück, die mich aufgebracht haben. Für mich war unsere kollektive Leistung und verschiedener Einzelspieler wichtiger, deren Platz anderswo in besseren Meisterschaften ist.” Einen kleinen Seitenhieb konnte er sich dann doch nicht verkneifen: “Global gesehen merkte man in dieser Kampagne schon, dass wir ein kleiner Klub sind…”

Sein Gegenüber Thomas Doll begann die Pressekonferenz mit einer Dankesrede an die angereisten Fans: “Ich habe nach Luxemburg kommen müssen um zu spüren dass wir so viele Fans haben. Ich hoffe sie in unserem Stadion zurückzusehen.” Anders als die Luxemburger Delegation waren die Gäste sichtlich zufrieden: “Wir sind glücklich. Zuerst dachten alle, wir wären out. Der Sieg ist verdient. Das Resultat ist auch gut für uns, wir haben unser Ziel erreicht.”