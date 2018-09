Der F91 hat sich für die Europa-League-Gruppenphase warmgelaufen. Am 6. Spieltag der BGL Ligue gab es für die Düdelinger einen 2:0-Erfolg gegen UNA Strassen. Durch diesen Erfolg verlässt der amtierende Meister den letzten Platz in der Tabelle. Die Rote Laterne hat jetzt Rosport übernommen – und das trotz eines 1:1-Unentschiedens gegen Tabellenführer Jeunesse.

Beim F91 hatte Trainer Dino Toppmöller fast gänzlich auf elf Spieler, die auch am Donnerstag gegen den AC Mailand zum Einsatz kommen könnten, verzichtet. In den vergangenen drei BGL-Ligue-Partien war Düdelingen vornehmlich mit Akteuren aufgelaufen, die in den Qualifikationsspielen gegen Drita, Legia Warschau und CFR Cluj weniger oder gar nicht zum Einsatz kamen. Dominik Stolz und Danel Sinani erzielten die Tore für den F91.

Am Samstag hatte Niederkorn seinen Erzrivalen Déifferdeng 03 im Derby mit 2:0 besiegt.

Im Überblick:

Progrès Niederkorn – FC Déifferdeng 03 2:0

UT Petingen – Mondorf 1:0

RFCUL – Fola Esch 2:1

Rümelingen – RM Hamm Benfica 1:3

Etzella – Hostert 0:1

Jeunesse Esch – Rosport 1:1

Strassen – F91 0:2