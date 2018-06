Für den amtierenden luxemburgischen Meister F91 Düdelingen beginnt am Dienstag wieder der Ernst des Fußballlebens. Ab 12.00 Uhr (live auf uefa.com) wird die erste und zweite Qualifikationsrunde der Champions League ausgelost. Die Elf von Trainer Dino Toppmöller kann auf gleich drei machbare Gegner hoffen.

Im Gegensatz zu den Jahren zuvor veröffentlichte der europäische Fußballverband UEFA bereits am Tag vor der Auslosung die Gruppeneinteilung. Der F91 Düdelingen kann am Dienstag Rosenborg Trondheim (NOR), HJK Helsinki (FIN), The New Saints (WAL), Videoton FC (UNG), FK Kukësi (ALB) und Zrinjski Mostar (BIH) zugelost werden.

“Chance aufs Weiterkommen”

„Es ist schon mal eine gute Sache, dass wir den FK Astana aus Kasachstan nicht in unserer Gruppe haben. Das erspart uns eine anstrengende Auswärtsreise. Rosenborg und HJK Helsinki sind die stärksten möglichen Gegner. Gegen New Saints, Kukësi und Zrinjski Mostar rechnen wir uns Chancen auf ein Weiterkommen aus“, erklärte F91-Präsident Romain Schumacher, der bereits gestern im schweizerischen Nyon weilte.

Vor allem mit den Bosniern verbindet das Team aus der „Forge du Sud“ gute Erinnerungen. Im Sommer 2005 überstand der F91 nach einem Auswärtssieg (0:1, 4:0 n.V.) in Mostar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Europapokalrunde. „Sie werden mit Sicherheit auf Revanche sinnen“, so Schumacher.

Zweite Chance

Neben der Champions League wird auch der Meisterweg der Europa League heute ausgelost (16.00 Uhr live auf uefa.com). In dieser Saison werden die Verlierer der ersten Runde der Königsklasse erstmals am Bruderwettbewerb teilnehmen. Allerdings können in der Europa League Meister nur auf andere Meister treffen.

Beim F91 hat die sportliche Vorbereitung auf die beiden ersten Termine (10./11. Juli und

17./18. Juli) am Freitag begonnen. Mit dabei waren die Neuzugänge Nicolas Perez, Jordann Yéyé (beide D03), Marc-André Kruska (Werder Bremen II/D), Edis Agovic (Strassen), Clément Couturier (Les Herbiers/F), Delvin Skenderovic (UT Petingen) und Glenn Protin (Virton/B). In den kommenden Tagen sollen noch ein Linksverteidiger und ein Offensivspieler zur Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller stoßen.

Europa League

Die Auslosung der ersten und zweiten Europa-League-Qualifikation findet erst am Mittwoch statt (12.00 Uhr live auf uefa.com). Der Progrès Niederkorn, Fola Esch (gesetzt) und der Racing Lëtzebuerg gehen für Luxemburg an den Start.