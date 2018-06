Italiens Innenminister will Roma und Sinti zählen – und alle ohne italienische Staatsbürgerschaft "deportieren" lassen. Am liebsten würde er das auch mit jenen machen, die Italiener sind. Aber "leider" gehe das ja nicht, so der Politikler der rechtsextremen Lega. Wir haben bei italienischen Roma nachgefragt, was solche Aussagen eines Ministers mit den Menschen machen. Eines ist klar: Sie lösen Angst aus. Aber nicht nur.