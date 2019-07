Der F91 hat den Einzug in die dritte Runde der Europa League geschafft. Der Luxemburger Meister qualifizierte sich am Dienstag nach einem 1:1 gegen den nordmazedonischen Champion FC Shkëndija für den nächsten internationalen Doppeltermin. Nach dem 2:1-Auswärtssieg reichte dem F91 dieses Unentschieden. Torschütze war Ricky Delgado nach einer Ecke. Nächste Woche wartet nun der estnische Meister Nomme Kalju auf die Truppe von Teammanager Emilio Ferrera.

Mit Bettaieb, Morren und Bernier standen drei neue Spieler in der F91-Startformation. Erstgenannter war eine Woche zuvor beim Auswärtsspiel am Sieg beteiligt gewesen: Beim ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung war ihm das Ausgleichstor gelungen. Sinani hatte per Elfmeter das 2:1 besorgt.

Doch es stand der Luxemburger Formation trotz der besseren Ausgangslage ein grosses Stück Arbeit bevor. Der Gegner in Schwarz-Rot hatte bereits in der 10. eine Riesengelegenheit: B. Ibraimi donnerte den Ball gegen die Latte. Fünf Minuten später kam er wieder zum Schuss, diesmal flog das Geschoss am Gehäuse vorbei.

Brenzlige Situationen

Die bis dato einzige Chance der Düdelinger ging auf das Konto von Stolz. Nach einem Bilderbuch-Pass in die Tiefe von Kirch blieb er allerdings am gegnerischen Torwart hängen (19.). Die Hausherren erhöhten den Druck, Pokar (27.) und Morren (29.) durften allerdings nicht jubeln.

In der 35. wurde es unnötigerweise sehr brenzlig: Delgado hatte den Ball per Kopf vor das eigene Tor gelenkt, Kips war gefordert und drückte das Leder in extremis über die Latte. Aufseiten der Gäste scheiterten B. Ibraimi (41.), Juan Felipe (43.) und Husmani (43.) im Minutentakt. Fünf Torgelegenheiten hatte es in der ersten Hälfte auf beiden Seiten gegeben. Bevor es in die Kabinen ging, hatte beim F91 nämlich noch einmal Sinani für Pokar aufgelegt (39.). Doch genauso ausgeglichen wie die Chancenverteilung sah es auch auf der Anzeigetafel aus.

Offener Schlagabtausch

Das wollten die Lokalmatadoren nach dem Dreh gleich ändern. Bettaieb köpfte den Ball gegen das Gehäuse (47.), Pokar (49.) prüfte den gegnerischen Keeper mit einem Weitschuss. Bei den Nordmazedoniern war es B. Ibraimi, der es aus kurzer Distanz versuchte (53.). Die Zuschauer sahen immer wieder Chancen auf beiden Seiten. Es ging hin und her und ein Treffer lag in der Luft.

Sinanis Gewaltschuss flog allerdings über das Gehäuse (59.). Glück hatten die Düdelinger gleich im Gegenzug, als sich A. Ibraimi den Ball in der 60. noch zurechtlegen musste und deshalb im Strafraumgedränge an den F91-Verteidigern hängen blieb. Ein Freistoss von Pokar knallte gegen das Metall (66.).

Delgado nach einer Ecke

Die Vorentscheidung fiel nach einer Standardsituation: Sinani trat die Ecke, am zweiten Pfosten lauerte der grossgewachsene Innenverteidiger Ricky Delgado auf seine Chance. Er sprang höher als die Konkurrenz und köpfte ins Tor. In einer verrückten Schlussphase, in der bei den Nordmazedoniern die Nerven blank lagen, gelang A. Ibraimi zwar der Ausgleich nach einem Freistoss, danach mussten allerdings gleich drei Spieler (er u.a. auch) vorzeitig zum Duschen.

Durch dieses Remis gegen den FK Shkëndija qualifizierte sich Düdelingen für die dritte Runde des Europapokals. Am 8. August – nächsten Donnerstag – wird der estnische Meister Nomme Kalju in Luxemburg erwartet, am 15. August findet das Auswärtsspiel statt.