Für die Escher Jeunesse endete das Europa-League-Abenteuer am Donnerstagabend in Guimarães. Nach der knappen und ungerechten 0:1-Niederlage im Hinspiel im Stade Josy Barthel unterlag die Mannschaft von Trainer Huysman mit 0:4 beim portugiesischen Erstligisten.

Dabei hatte das Spiel mit einer sehr guten Chance für die Gäste begonnen: Ein Fiorani-Schuss in der 4. brachte aber nicht den gewünschten Erfolg, sondern landete neben dem Tor. Besser lief es für den Gegner, der die Entscheidung diesmal wesentlich früher herbeiführte, als noch vor einer Woche. Vitoria hatte die Kontrolle übernommen und diktierte fortan das Geschehen. Bereits nach 14 Minuten kassierten die “Bianconeri” den frühen Rückstand durch Tapsoba.

Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte die Heimelf auf 2:0, diesmal hiess der Torschütze Alexandre Guedes. In der Schlussphase kassierten die Schwarz-Weissen dann noch zwei weitere Tore: Der dritte Gegentreffer ging erneut auf das Konto von Tapsoba (88.), der nach einem Foul von Todorovic vom Elfmeterpunkt antreten durfte. Genau wie beim Hinspiel fiel der letzte Treffer erst in der Nachspielzeit. Diesmal war es Joao Carlos, der die Fans von Vitoria jubeln liess.

Die Statistiken sprachen für sich: Über 90 Minuten hatten die Escher sich auf Defensivarbeit konzentriert und nicht einen platzierten Schuss abgegeben, während Sommer und Co. gleich sechs Grosschancen abwehren mussten – und eben zusätzlich viermal das Nachsehen hatten.

Damit sind am Donnerstag Progrès Niederkorn (gegen die Glasgow Rangers) und die Escher Jeunesse aus der Europa League ausgeschieden. Einziger verbliebener Vertreter in der Europa League ist Meister F91 Düdelingen, der ab nächster Woche in der dritten Runde auf den estnischen Champion Nomme Kalju trifft. In der Meisterschaft stehen sich am Montag, am 1. Spieltag, Niederkorn und Jeunesse im direkten Duell gegenüber.