Von Lex Bruch

Fünfmal ging es im Sechzehntelfinale in die Verlängerung und gar dreimal musste das 11m-Schießen herhalten. Sowohl für Titelverteidiger RFCUL als auch für den vorjährigen Finalisten Hostert war gestern Endstation. Für die Überraschung des Tages sorgte Ehrenpromotionär US Esch, der die UT Petingen nach Verlängerung ausschaltete. Somit erreichten die drei Escher Vereine allesamt das Achtelfinale.

Bereits am Samstag kannte die Fola beim 16:1 Kantersieg keinerlei Erbarmen mit Drittdivisionär Bourscheid. Und auch Lokalrivale Jeunesse schoss sich vor dem Spitzenspiel beim F91 warm und zog durch ein 5:0 in Käerjeng mit ziemlicher Leichtfüssigkeit in die nächste Runde ein. Der F91 behauptete sich standesgemäß beim 6:0 in Sandweiler, indes der Progrès seine liebe Mühe mit der US Hostert hatte.

Déifferdeng 03 beförderte den RFCUL nach 11m-Schießen aus dem Wettbewerb und Strassen setzte sich im dritten Erstligaduell glatt mit 4:1 in Rümelingen durch. Mondorf nahm die Hürde in Hesperingen und Etzella behielt bei CeBra die Oberhand. Der RM Hamm Benfica musste in Erpeldingen genauso nachsitzen, wie Rosport in Rodange. Die Victoria rettete sich nach einem Elfmeterkrimi in die nächste Runde. In den drei EP-Duellen unterlag Mamer Mühlenbach knapp mit 0:1, Canach zog gegen Bissen mit 0:2 den Kürzeren und Mertert/Wasserbillig fegte Wormeldingen mit 5:1 vom Platz.

Kayl/Tetingen musste sich Wiltz erst nach Verlängerung beugen, während Bartringen den Vergleich zweier Erstdivisionären gegen Äischdall HE zu seinen Gunsten entschied. Neben Bartringen befinden sich noch zehn Vertreter aus der BGL Ligue sowie fünf Ehrenpromotionäre im Lostopf.

Die Achtelfinalbegegnungen werden am 9. Dezember ausgetragen. Die Auslosung erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach am 5. November.