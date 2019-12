In der deutschen Fussball-Bundesliga feierte der Luxemburger Nationalspieler Leandro Barreiro am Samstag seinen dritten Einsatz. Gegen Augsburg unterlag der 1. FSV Mainz 05 am Ende mit 1:2. Der 19-Jährige ist in der Pause der Begegnung ausgewechselt worden.

Auf geht’s, Jungs!

🔁 Doppelwechsel zum Wiederanpfiff: Daniel Brosinski und Taiwo Awoniyi sind jetzt für Leandro Barreiro und Karim Onisiwo im Spiel.

—–#FCAM05 1:1 (46.) — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 7, 2019

Am Sonntag trifft Laurent Jans mit dem SC Paderborn auf Werder Bremen.