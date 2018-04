Nach sechs Amtsjahren verlässt der 42-jährige Arno Bonvini die US Mondorf am Saisonende. “Es gab bereits ein paar Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen. Ich habe mich in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt, ob ich die Energie für ein weiteres Jahr aufbringen könnte”, erklärte er am Dienstag.

Unter dem Trainer schaffte die USM den Aufstieg in die BGL Ligue und erreichte einmal das Pokalfinale. Noch steht nicht fest, wer Bonvini in der Thermalstadt ersetzen wird.