Die BGL Ligue ist beendet: Am allerletzten Spieltag der Meisterschaft schob sich Progrès Niederkorn noch an Déifferdeng 03 vorbei und ist damit der grosse Gewinner des Wochenendes. Die Differdinger verspielten beim 0:0 in Mondorf ihre Chance auf eine mögliche Teilnahme an der Europa League. Progrès dagegen hofft als Tabellenvierter auf einen Pokalsieg des Meisters F91 Düdelingen. Jeunesse Esch sicherte seine Teilnahme am Europapokal mit einem berauschenden 5:2-Erfolg auf dem Galgenbegr ab. Abgestiegen ist RM Hamm Benfica. Im Relegationsspiel muss Hostert am Freitag gewinnen, um die Klasse zu halten.

Für die Escher Jeunesse ging es im Lokalderby darum, Platz drei abzusichern. Déifferdeng 03 lauerte dagegen auf einen Fehler der Schwarz-Weissen. Im Fernduell gelang den Schwarz-Weissen das erste Break in der 33.: D. Soares besorgte nicht nur die Führung der Jeunesse im Lokalderby auf dem Galgenberg, sondern setzte nicht einmal 90 Sekunden später noch einen drauf. Mit diesem 2:0 ging es in die Pause. Duriatti reihte sich nach dem Dreh in die Jeunesse-Torschützenliste ein (50.). Seydi und Klein verkürzten zwar für Fola, doch der eingewechselte Er Rafik hatte zuvor bereits das vierte Tor der “Bianconeri” besorgt. Ein Traumtor von N’Diaye besiegelte das Schicksal des Vizemeisters.

Die Differdinger waren also mehr denn je gefordert. Die Mannschaft von Paolo Amodio hatte in der virtuellen Tabelle ihren möglichen Europa-League-Platz (4.) an den Rivalen aus der Gemeinde verloren. Niederkorn hatte seine Hausaufgaben gemacht und setzte sich klar und deutlich (3:0) gegen Rümelingen durch. Es blieb allerdings beim punktlosen Remis – und dank des besseren Torverhältnisses darf erneut der Progrès vom internationalen Geschäft träumen.

Emotionale Achterbahnfahrten

Im Tabellenkeller sah es zunächst nach einem kleinen Wunder für den RM Hamm Benfica aus: Bertino Barbosa brachte den Vorletzten durch einen Elfmeter in Führung (9.). Ausgerechnet beim Meister musste Hamm einen Sieg einfahren, um überhaupt Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes zu haben. Die Hoffnungen erhielten nur fünf Minuten später einen Dämpfer, denn Ibrahimovic glich aus. Turpel erhöhte per Elfmeter, doch Hamm kämpfte verbissen: Barbosa und Alunni trafen für die totgeglaubte Elf von Pedro Resende. Das Todesurteil fiel gleich im Anschluss, denn das F91-Sturmduo drehte den Spiess wieder um.

Währenddessen zeigte sich allerdings auch die Hosterter Mannschaft (der ein Punkt zum Erreichen der Relegation reichte) in Torlaune. Mit einem 2:2 ging es in Strassen in die Pause. Lavie hielt die Hoffnungen für einen Klassenerhalt am Leben, als er in der 57. die Tür in Richtung Barragespiel am kommenden Freitag ein grosses Stück aufstiess. D. Dervisevic erhöhte sogar auf 4:2. Ettelbrück war ohnehin aus dem Schneider, denn die Etzella lag früh in der Hauptstadt in Führung.

Im Überblick:

Fola – Jeunesse 2:5

F91 – RM Hamm Benfica 5:3

Mondorf – Déifferdeng 03 0:0

Strassen – Hostert 3:4

UT Petingen – Rosport 2:0

Niederkorn – Rümelingen 3:0

RFCU Lëtzebuerg – Etzella 0:3