Am 8. Spieltag der BGL Ligue hat Jeunesse Esch seine Leaderposition durch einen 3:0-Erfolg gegen Hostert gefestigt. Der Rekordmeister hat nun einen Vorsprung von vier Punkten auf den Tabellenzweiten Racing. Den Hauptstädtern gelang es am Sonntag Abend dem F91 Düdelingen ein 1:1-Remis abzutrotzen. Die Europa-League-Helden stehen derzeit mit 13 Punkten lediglich auf dem vierten Rang.

Im Stade Camille Polfer war die Schlussphase hochdramatisch. In der 93 Minute bekam Düdelingen einen Elfmeter zugesprochen. David Turpel trat an, vergab jedoch und so blieb es beim Unentschieden.

Wichtige Punkte gegen den Abstieg sammelte Rosport beim 3:1-Erfolg gegen RM Hamm Benfica. Rote Laterne bleibt Rümelingen nach der 0:3-Niederlage gegen Nachbar Fola.

Im Überblick:

RFCUL – Düdelingen 1:1

Rümelingen – Fola 0:3

Rosport – RM Hamm Benfica 3:1

Jeunesse – Hostert 3:0

Niederkorn – Mondorf 2:1

Etzella – Déifferdeng 03 1:0

UT Petingen – Strassen 3:1