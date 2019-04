In der BGL Ligue patzte Niederkorn beim Auswärtsspiel in Mondorf: Der Europapokalanwärter und Vizemeister kassierte eine 0:1-Niederlage. Davon profitierte die Escher Jeunesse mit ihrem neuen Trainer Sébastien Grandjean. Dank einem späten Treffer setzten sich die Bianconeri mit 3:2 in Hostert durch.

Einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machte Rosport beim Ex-Trainer Pedro Resende beim RM Hamm Benfica. Rümelingen dagegen hielt nur 45 Minuten dagegen, wurde nach der Pause von der Fola regelrecht überrollt.

Im Überblick

Strassen – UT Petingen 2:1

Hostert – Jeunesse Esch 2:3

RM Hamm B. – Rosport 1:3

Déifferdeng 03 – Etzella 2:0

Fola – Rümelingen 7:0

Mondorf – Niederkorn 1:0

Düdelingen – RFCUL 2:0