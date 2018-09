Im dritten Heimspiel geriet Rümelingen erstmals zu Hause auf die Verliererstraße und purzelte in der Tabelle auf den vorletzten Platz. Insofern ist nun klar ersichtlich – und dessen war man sich bei der USR vor Saisonauftakt auch durchaus bereits bewusst gewesen –, dass ein langer und unerbittlicher Abstiegskampf ins Haus steht.

Von Lex Bruch

Während RMHB-Coach Dan Santos im Angriff improvisieren musste, da sowohl Ferro als auch Mokrani den „Benfiquistas“ nicht zur Verfügung standen, fehlte bei den Hausherren der immer noch angeschlagene Abwehrchef Siebert, dessen Lücke Spielführer Thior zu schließen versuchte. Ein herber Ausfall, den die Rümelinger in der Anfangsphase auch prompt „cash“ bezahlten. Heil (2.) vermochte zwar gegen Arantes zu klären, war drei Minuten später aber völlig machtlos. Eine Alunni-Ecke wehrte Thior per Kopf ab, das Leder landete bei Arantes, der zu B. Barbosa weiterleitete und dessen herrliche Volleyabnahme schlug unerreichbar im Dreieck ein. Ein Auftakt nach Maß für die Gäste, während in der Rümelinger Innenverteidigung nicht nur in dieser Phase allgemeine Verunsicherung herrschte und der Spielaufbau bei Ballgewinn sehr darunter litt.

Als Dragovic (13.) das Spielgerät anschließend in Höhe der Mittellinie leichtfertig vertändelte, Souto sich den Ball schnappte und B. Barbosa mustergültig bediente, stand es bereits 0:2. Ausgerechnet der Ex-Rümelinger Angreifer hatte im Alleingang fast für die frühzeitige Entscheidung gesorgt, aber eben nur fast. Den Gastgebern bot sich der Anschlusstreffer kurz darauf, das Leder kullerte die Torlinie entlang, doch niemand war zur Stelle, um zu vollstrecken. Allzu oft leisteten sich Fostier und Co. katastrophale Ballverluste und in den Zweikämpfen zeigten die Gäste die klar bessere Körpersprache. Diallo (30.) rutschte nach Maison-Flanke in aussichtsreicher Position knapp am Ball vorbei, ehe I. Barbosa (38.) Diallo erfolgreich am Abschluss hinderte. Der RM Hamm Benfica versäumte es, die endgültige Entscheidung herbeizuführen und dies sollte sich rächen. Denn stattdessen wurde es nach einem törichten Schubser von Neves gegen Sahin wieder spannend für den anstehenden zweiten Durchgang. Der Gefoulte trat nämlich selbst an und verwandelte den Strafstoß eiskalt.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte die USR-Abwehr gleich wieder mit dem Feuer, ohne dass aber größerer Schaden angerichtet wurde. Rümelingen erspielte sich nun Feldvorteile, da der RMHB sich tiefer zurückzog, der USR die Initiative überließ und sich auf sporadische Konter verlegte. Die Gangart wurde mit zunehmender Spielzeit rauer. Bis zur 82. Spielminute mussten die Zuschauer bis zur nächsten Torchance ausharren. Lusamba scheiterte nach Vorarbeit von Maison aber an Alves. Der letzte Höhepunkt der Partie war gleich von Erfolg gekrönt. Mendes umkurvte die gegnerischen Abwehrspieler wie Slalomstangen und netzte zum 1:3-Endstand ein.