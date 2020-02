Racing-Sportdirektor Patrick Grettnich muss keine Apfeltorten mehr kaufen, hat zu Hause ein fast einmaliges Archiv und will irgendwann einmal politisch aktiv werden.

Tageblatt: Warum nennt man Sie eigentlich „Krini“?

Patrick Grettnich: Dieser Spitzname geht auf meinen Vater zurück. Er begann seine Karriere in Weidingen. Diese Mannschaft wurde damals „d’Binnien“ genannt. Warum, weiß ich auch nicht. Aus „Binni“ wurde „Krini“. Als ich mit 16 Jahren zu meinem ersten Training der Etzella gegangen bin, hat man mir sofort den Spitznamen meines Vaters verpasst.

Zwei Fragen zum Wochenende

Ist die Partie gegen Niederkorn für den Racing im Kampf um die Europa Ligue entscheidend?

Wenn wir nicht gewinnen, dann ist der Zug um Platz vier abgefahren. Am Mittwoch gegen Jeunesse hat man der Mannschaft angesehen, dass sie weiß, um was es geht. Wenn wir genau so auftreten, dann können wir Niederkorn besiegen. Holen wir die drei Punkte und machen danach unseren Job, dann stehen die Chancen groß, dass wir die Saison auf dem vierten Platz abschließen.

Die Partie gegen die Topteams gingen in dieser Saison meistens zuungunsten des Racing aus. Warum?

In der Defensive sind wir mit Sicherheit eine Spitzenmannschaft. Wir stehen sehr gut und lassen nur wenige Chancen zu. In den Begegnungen gegen die Topmannschaften verpassen wir es jedoch in unseren starken Momenten, das entscheidende Tor zu machen und danach unseren Vorsprung zu verteidigen. Dieser fehlende Opportunismus macht derzeit zwischen uns und den besten vier Mannschaften des Landes den Unterschied aus. del