Die österreichische Nationalmannschaft wird am Dienstag im Testspiel gegen Luxemburg ohne ihren Topstar David Alaba antreten. Der 25-Jährige von Bayern München reiste am Samstag aus dem Trainingscamp des ÖFB-Teams in Klagenfurt ab. Wegen der Belastung der letzten Wochen war Alaba nur für das Freundschaftsspiel gegen Slowenien (3:0) vorgesehen.

Die FLF-Auswahl misst sich am Dienstag ab 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel mit der Alpenrepublik. Die Luxemburger reisten am Freitagabend aus Malta zurück, nachdem sie die Mannschaft von der Mittelmeerinsel mit 1:0 durch ein Tor von Daniel da Mota besiegt hatten.

Torwart Anthony Moris ist nach der Geburt seines ersten Kindes am Samstag wieder zur Mannschaft gestoßen und wird gegen den Weltranglisten-28. im Kasten stehen.