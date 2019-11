Die Fußballnationalmannschaft hat ein starkes Jahr 2019 hinter sich. Die Entwicklung ist aber eher philosophischer als ergebnistechnischer Natur. Die „Roten Löwen“ boten vielen Topteams die Stirn, wurden aber meistens nicht belohnt. Eine Analyse.

Auf Augenhöhe

Es gibt einen Wert, der viel über die Ausgeglichenheit einer Partie aussagt. Luxemburg hatte in den acht EM-Qualifikationsspielen einen Ballbesitzanteil von 45 Prozent. Gegner waren bekanntlich Europameister Portugal, Gruppensieger Ukraine und mit Serbien eine Mannschaft, die eigentlich aufgrund ihrer individuellen Qualitäten bei der EM dabei sein müsste. Der Höchstwert wurde beim 2:1-Erfolg gegen Litauen erzielt (61 Prozent), den niedrigsten Wert gab es bei der 2:3-Niederlage gegen Serbien.

Dominiert wurde die FLF-Formation in der EM-Quali nur phasenweise. Deutliche Dominanz hatten nur Serbien beim 2:3 während der ersten 30 Minuten, die Ukraine beim 1:0 in der Anfangsphase und Portugal während einigen Momenten beim 3:0 in Lissabon. Keine Chance hatte Luxemburg hingegen bei der 0:4-Niederlage im Testspiel gegen Dänemark.

Keine Effizienz

Im Schnitt feuerten die Luxemburger in der EM-Qualifikation pro Partie 14,63 Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Dabei sprangen allerdings nur sieben Tore heraus. Trotzdem erwähnte Portugals Nationaltrainer Fernando Santos in der Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg am Sonntag, dass seine Mannschaft die einzige in der Gruppe war, die gegen die FLF-Formation kein Gegentor einstecken musste. Die mangelnde Effizienz verhinderte aber trotzdem ein besseres Abschneiden in der Gruppe B. Das musste auch Nationaltrainer Luc Holtz mehrere Male in Interviews wiederholen. Luxemburg fehlt derzeit ein treffsicherer Mittelstürmer.

Dave Turpel hat sich in Virton noch nicht durchgesetzt (zwei Tore), obwohl er zusammen mit Gerson Rodrigues 2019 der beste luxemburgische Torschütze war (beide drei Treffer). Der 33-jährige Aurélien Joachim hat im Klub kaum Spielzeit und kam in diesem Jahr nur zwölf Minuten in der Nationalmannschaft zum Einsatz. Maurice Deville wurde zuletzt öfter im Angriffszentrum eingesetzt, fühlt sich aber wohler wenn er über den rechten Flügel kommen kann. Eine Alternative ist derzeit auch in den Jugendklassen nicht in Sicht. Luxemburg hat kein Offensivproblem aber ein Stürmerproblem.

Fehlentscheidungen

Beschwerden über Schiedsrichter gehören für Trainer nach Niederlagen fast schon zum Alltag. Was die luxemburgische Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten an Fehlentscheidungen erleben musste, ist grenzwertig. In der EM-Qualifikation kosteten Fehlentscheidungen nachweislich zwei bis drei Punkte. Alles begann im März gegen die Ukraine. In der 90. Minute steht es 1:1. Dirk Carlson erobert den Ball und will einen Konterangriff einleiten. Der Unparteiische entscheidet jedoch fälschlicherweise auf Freistoß für die Ukraine. Die Folge: Rodrigues erzielt ein Eigentor und Luxemburg verliert.

Drei Monate später kommt es in Lwiw zur Revanche. Christopher Martins sorgt in der 38. Minute für den Ausgleich. Das Tor wird aber fälschlicherweise wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt.

Vor fünf Tagen in Serbien soll es laut Holtz beim dritten Tor der Hausherren ein Handspiel gegeben haben. Die Fernsehausschnitte konnten dies nicht aufklären. Eine mögliche Fehlentscheidung, die Luxemburg wieder einen Punkt gekostet hat.

Gegen Portugal gingen zwar keine Zähler verloren, aber dem zweiten Treffer ging ein Foul an Laurent Jans voraus.

Die Überflieger

Eine Menge Nationalspieler haben 2019 einen Schritt nach vorne gemacht. Als unersetzlich hat sich Christopher Martins erwiesen. Der 22-Jährige ist mittlerweile der Chef im Mittelfeld, diktiert das Tempo, fehlte jedoch in den sechs letzten Länderspielen wegen einer hartnäckigen Verletzung am Schambein. Auch der Stern seines noch jüngeren Nebenmanns Leandro Barreiro geht immer weiter auf. Der 19-jährige Mainzer kam 2019 auf 832 Einsatzminuten und ist läuferisch einer der stärksten Luxemburger.

Gerson Rodrigues hat nicht nur seinen Durchbruch in der Nationalmannschaft, sondern auch auf Klubebene geschafft. Seit diesem Jahr ist er entscheidender vor dem Tor und bekam von Luc Holtz in jeder Partie das Vertrauen von Beginn an geschenkt. Zu den jungen Dauerbrennern gehören auch der 19-jährige Vincent Thill und der 21-jährige Dirk Carlson, die in den vergangenen Monaten an Reife hinzugewonnen haben. Torwart Anthony Moris blieb in diesem Jahr von Verletzungen verschont und zeigt für Virton und Luxemburg eine Klasseleistung nach der anderen. Lars Gerson fühlt sich mittlerweile als Innenverteidiger pudelwohl und gehörte zu den besten „Roten Löwen“ 2019.

Die Zukunft

Die Nationalmannschaft nimmt ihre Arbeit vermutlich wieder im März 2020 auf. Nationaltrainer Holtz will in diesem Monat zwei Testländerspiele organisieren. Weitere zwei Termine kommen wahrscheinlich im Juni hinzu. Im Spätfrühling soll zudem das neue Nationalstadion eröffnet werden. Der nationale Fußballverband FLF arbeitet daran, einen spektakulären Gegner für das Eröffnungsspiel an Land zu ziehen. Ab September wird es dann ernst. Die zweite Auflage der Nations League wird in Angriff genommen. Luxemburg ist durch eine Reform in die Liga C aufgestiegen, in der Albanien, Griechenland und Montenegro die stärksten Gegner sind. Einen Termin für die Auslosung hat der europäische Fußballverband UEFA noch nicht bekannt gegeben.

Ob der 34-jährige Daniel da Mota und der 33-jährige Aurélien Joachim diese Kampagne noch einmal mit angehen werden, hat Nationaltrainer Luc Holtz noch nicht entschieden. Fest steht jedenfalls, dass Nachwuchstalente wie Mathias Olesen (1. FC Köln U19) oder Alessio Curci (Mainz 05 U19) eine Rolle in den Überlegungen des Nationalspielers spielen und ihre Chance bekommen werden, sich zu zeigen