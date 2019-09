Meister F91 Düdelingen feierte bekanntlich international einen historischen Sieg in der Gruppenphase – doch in der BGL Ligue läuten die Alarmglocken nicht erst seit Mittwoch (25.9.). Die 0:2-Niederlage bei UT Petingen war die vierte Pleite der laufenden Saison – damit ist die Liga-Krise perfekt.

Von Marc Biwer

Mit einem 7:0 in Ehnen tankte Petingen neues Selbstvertrauen. Dennoch wäre es Carlos Fangueiro sicherlich lieber gewesen, wenn diese Nachholpartie des zweiten Spieltags im August stattgefunden hätte, als der Düdelinger Ex-Coach Ferrera rotierte, den F91 in die Abstiegszone brachte und noch niemand von einem Dreier gegen Apoel Nikosia zu träumen gewagt hatte.

Interimscoach Bertrand Crasson setzte gegen UTP auf die Siegerelf aus Zypern. Wohlwissend, dass es auch um seine Zukunft geht. Eine Ausnahme gab es dennoch, für den unglücklichen Mendy spielte Bettaieb. An den Auftritt von Nikosia erinnerte aber nichts. Im F91 fand man keinen Spielwitz, keine Ideen und vor allem fehlte es an Zielstrebigkeit.

Petinger wirken spritziger

Die Petinger hatten in der ersten Halbzeit leichtes Spiel, nach einer Abtastphase kauften die Hausherren dem Titelverteidiger schnell den Schneid ab, wirkten spritziger, mit Zug zum Tor. Nach einem ersten Versuch von Mokrani (14.), den Schnell so gerade noch ausbremsen konnte, war der F91-Zentralverteidiger 7′ später machtlos. Teixeira schob das Leder in die Schnittstelle und Mokrani wurde seinem Ruf als Goalgetter gerecht. In der 36. verpasste Teixeira eine weitere UTP-Chance.

Auf Düdelinger Seite dauerte es bis zur 37., ehe Stolz den ersten harmlosen Schuss Richtung Palha abgab. Der F91 profitierte davon, dass Petingen es ruhiger angehen ließ, fand dennoch zu selten den Weg in die Gefahrenzone. Die beste Möglichkeit vergab Sinani (44.).

Munteres Spiel mit hoher Fehlerquote

Nach dem Pausentee wurden nicht nur die Seiten gewechselt, auch der F91 war wie ausgewechselt und drängte mit dem Anpfiff auf den Ausgleich. Schon in der 49. setzte Bouchouari das Leder über das leere Tor. Da Petingen dagegenhielt, entwickelte sich ein munteres Spiel, die Fehlerquote häufte sich aber bei beiden Teams.

Auf Petinger Seite verpassten Held (54.) und Abreu (75.), für den F91 vergaben Bettaieb (65.) und Sinani (76.) zwei Großchancen. Auch wenn die Schlussphase an die Gäste ging, blieb der UTP-Strafraum tabu. So kam es, wie es kommen musste: Fatou (94.) machte in der Nachspielzeit den Sack zu. Düdelingen bleibt in der Krise, Crasson muss jetzt schon sehr gute Argumente liefern und Petingen ist mit dem verdienten Sieg oben dran.