Luxemburg ist dieses Jahr Gastgeberland der European Classic Bench Press Championships. Europas stärkste Sportler im Bankdrücken, einer Disziplin des Powerliftings, treten vom 7. bis zum 10. August in der Sporthalle in Hamm gegeneinander an. Der SC Hamm 1970 schickt drei Luxemburger ins Rennen.

Der Powerlifting-Sport in Luxemburg stößt bei immer mehr jungen Menschen auf Interesse: Demnach finden sich einige neue Namen auf der Liste der luxemburgischen Teilnehmer der EM in Hamm wieder.

Im Powerlifting geht es darum, das höchstmögliche Gewicht in den drei Disziplinen Kniebeuge (Squat), Bankdrücken (Bench press) und Kreuzheben (Deadlift) zu bewegen. Ferner wird noch zwischen Classic- und Equipped-Wettkämpfen unterschieden, bei denen die Sportler mit unterschiedlicher Ausrüstung antreten. Bei der Meisterschaft in Hamm handelt es sich um einen Wettkampf um Classic-Bankdrücken, also ohne unterstützende Kleidung.

Mit Collin Harcarik, Philippe Parage und Chun Kiu Man schickt der luxemburgische Verein SC Hamm 1970 drei Luxemburger ins Rennen. Die Meisterschaft hat am Mittwoch (7. August) mit den Kategorien Masters II (Sportler ab 50) und Masters IV (ab 70) begonnen.

Zwei Subjuniors und ein Senior-Sportler aus Luxemburg

Am Donnerstag (8. August) tritt Collin Harcarik in der Klasse der Subjuniors unter 93 kg an. Für den 18-Jährigen, der den Sport seit weniger als einem Jahr betreibt und ursprünglich aus dem Calisthenics-Bereich kommt, wird es darum gehen, erste Wettkampferfahrung zu sammeln.

Eine Chance auf einen Podiumsplatz wird Philippe Parage, der Sohn des Präsidenten des Weltverbandes, Gast Parage, haben. Im Juni hatte der 18-Jährige, der bei den Subjuniors unter 120 kg angemeldet ist, bei der Weltmeisterschaft in Schweden 112,5 kg im Bankdrücken geschafft. Diese Bestmarke gilt es nun zu toppen.

Am Samstag stehen unter anderem die Men Open 83 und 93 kg an. Um 10 Uhr wird Chun Kiu Man, wie Harcarik ein Neuzugang im Powerlifting-Bereich mit Calisthenics-Erfahrung, auf die Plattform steigen. Der 28-Jährige tritt in der Kategorie unter 83 kg an.

Für jeden Athleten gibt es drei Versuche: Der beste davon wird in der Gesamtwertung aufgezählt. Mit welchem Gewicht die drei Luxemburger in den Wettkampf starten werden, wird Trainer Alain Hammang entscheiden.

Der älteste EM-Teilnehmer ist 81 Jahre alt

2018 fanden die European Equipped Bench Press Championships in Hamm statt

Noch einige Zahlen zur EM: Die jüngste Teilnehmerin ist 14 Jahre alt, der älteste Athlet 81. Favorit für die höchste Punktzahl des gesamten Wettkampfes ist Joel Sundelin aus Schweden, dessen bisheriger Rekord bei unglaublichen 252,5 kg liegt.

Die Meisterschaft wird außerdem auf YouTube von The Goodlift TV im Livestream übertragen.