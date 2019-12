Drei Spieler der Ettelbrücker Junioren-Mannschaften mussten am Samstagabend im Krankenhaus behandelt werden: zwei mit Blutergüssen im Gesicht, der andere Fußballer musste mit zwei Stichen unterhalb des Auges genäht werden. Auslöser dieser Verletzungen soll eine Schlägerei in der Etzella-Umkleide gewesen sein – nach dem Spiel.

Publik wurde dies erst durch einen Facebook-Post des heimischen Junioren-Trainers Fränz Primc. „Nach der Partie der Coupe du Prince kam es in der Umkleidekabine zu ganz schlimmen Gewaltaktionen von ein paar Spielern und sogenannten Anhängern von Déifferdeng 03“, heißt es dort. Während noch einige seiner Kicker nach dem 5:1-Pokalsieg duschten, sollen zehn bis zwölf Personen die Kabine gestürmt haben. Eine davon war laut seinen Aussagen vermummt. Primc erklärt: „Ich als Trainer der Mannschaft bin nicht verschont geblieben. In meinen 63 Jahren bin ich noch nie von einer Person geschlagen worden, außer in meiner Kindheit.“

Als die Heimmannschaft die Polizei kontaktierte, seien die Angreifer geflüchtet. „Sie haben daraufhin noch zwei unserer Spieler durch Ettelbrück verfolgt.“ Auf Tageblatt-Nachfrage wollte Primc nicht allzu viele weitere Details preisgeben und verwies auf die laufenden Untersuchungen.

Rudelbildung während der Partie

Dass es überhaupt zu solchen Tätlichkeiten kommen konnte, war laut dem Etzella-Coach nicht abzusehen. Er erklärte allerdings gleichzeitig, dass der Schiedsrichter bereits während der Partie eine Rudelbildung auflösen musste. „Es gab verbale Äußerungen, aber von meiner Position aus konnte ich die nicht hören.“

Gästetrainer Olivier Monteiro hatte den Ernst der Lage erkannt: „Als wir nach dem Schlusspfiff in die Kabine gingen, war die Stimmung angeheizt. Es es wurde verbal provoziert. Doch Schläge gab es keine. Das hätte der Schiedsrichter in seinem Bericht vermerkt.“ Nach der Unterschrift des Spielerbogens und einem Handshake mit Primc verließ Monteiro das Gelände eigenen Aussagen zufolge mit seinem „gesamten“ Team, wie er betonte. Zwei Spieler wurden am Bahnhof abgesetzt. „Sie haben Zeugen, die bestätigen, dass sie in den nächsten Zug gestiegen sind.“

D03-Präsident Fabrizio Bei hat seinen Amtskollegen Tun di Bari am Sonntag telefonisch kontaktiert. „Ich habe die Fotos gesehen. Wir sind dabei, zu analysieren, was genau vorgefallen ist“, erklärte der Differdinger. „Trotzdem: Ich verurteile Gewalt aufs Schärfste. Sollte sich herausstellen, dass einige unserer Jungs schuldig waren, werden sie nie wieder das DIfferdinger Trikot tragen“, sagte er kategorisch. Monteiro meinte, ein paar Anhänger gehört zu haben, die neben Nicht-Nominierten gestanden hätten. „Wir haben mit ihnen geredet. Auch sie haben uns versichert, dass sie mit dem Zug nach Hause gefahren sind. Ich weiss wirklich nicht, was passiert sein soll. Als ich den Trainer zum letzten Mal gesehen hatte, war alles in Ordnung. Es scheint komisch, dass zwei Spieler und deren drei, vier Freunde eine ganze Mannschaft zusammenschlagen könnten.”