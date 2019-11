Überraschungsmannschaft Union Titus Petingen hat die BGL Ligue im Sturm erobert und sicherte sich am Sonntag die Herbstmeisterschaft. Erfolgstrainer Carlos Fangueiro stellt uns sein Team vor.

TOR

In Petingen gibt es keine klare Nummer eins. Miguel Palha bestritt bisher sieben Ligaspiele, Tom Ottelé kommt auf fünf Einsätze. „Beide haben unterschiedliche Profile. Ich entscheide abhängig vom Platz und vom Gegner, wer zum Einsatz kommt. Palha ist ein besserer Fußballer, deshalb durfte er am vergangenen Wochenende auf dem guten Escher Rasen auflaufen“, sagt Carlos Fangueiro und gibt zu, dass die Konkurrenzsituation nicht immer einfach ist: „Beide wollen unbedingt spielen und ich habe auch sehr viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten.“

RECHTE ABWEHRSEITE

Der frühere Offensivspieler Mounir Hamzaoui wurde im Herbst 2018 vom ehemaligen UTP-Trainer Baltemar Brito zum Rechtsverteidiger umgewandelt. „Ich profitiere heute von dieser Idee“, sagt Fangueiro über den 31-Jährigen, der in dieser Saison bereits ein Tor und fünf Vorlagen auf seinem Konto stehen hat. „Er ist sehr stark, wenn er vorne doppeln kann. Defensiv ist Mounir noch verbesserungsfähig, aber wir schützen ihn als Team, wenn er seine Ausflüge nach vorne macht.“

INNENVERTEIDIGUNG

Seit dem zweiten Spieltag steht die Abwehrachse. Der erfahrenere Jules Diouf (27 Jahre) und Talent Allan Hauguel (20) sind gesetzt. Hauguel rutschte in die Startelf, nachdem Nathan Rodes gegen den Racing und anschließend im Testspiel gegen Hesperingen patzte. „Beide sind natürliche Leader und monströs im Zweikampf. Sie reden sehr viel unter sich und mit ihren Mitspielern und bestimmen das Tempo.“

LINKE ABWEHRSEITE

Mit Tun Held, Kevin Kerger, Mike Schneider und Roberto Gomes sind in dieser Saison bereits vier Spieler auf dieser Position zum Einsatz gekommen. Der 18-jährige Held bekam meistens das Vertrauen geschenkt (acht Einsätze). „Offensiv bringt er sehr viel. Leider kann er nicht immer spielen. Am vergangenen Wochenende musste er für sein Abschlussexamen lernen. Da er in der U21- und U19-Nationalmannschaft ist, bestreitet er ab und zu drei Spiele pro Woche und deshalb muss er manchmal geschont werden“, sagt Fangueiro. Die Ersatzleute Kerger und Schneider sind jedoch von Format: „Beide hatten mit Verletzungen zu kämpfen und konnten ihr ganzes Potenzial noch nicht abrufen. Ich mag es, dass sie so vielseitig sind und genau wissen, was zu tun ist, wenn sie auf dem Platz stehen“, so der ehemalige portugiesische Profispieler.

DEFENSIVES MITTELFELD

In der vergangenen Saison bildeten Christian Silaj (jetzt: Niederkorn) und Filip Bojic (Virton/B) eines der stärksten Mittelfeld-Duos der Liga. Die meisten Experten waren davon überzeugt, dass Petingen diesen Verlust nicht kompensieren könnte. Yannick Kakoko und Aziz Kaboré beweisen das Gegenteil und sind die Lunge des Petinger Spiels. „Sie sind besser als Bojic-Silaj, weil sie defensiv noch stärker sind und wie die Verrückten arbeiten. Durch ihre Pässe und Bewegungen werden viele unserer Angriffe eingeleitet“, zeigt sich Fangueiro begeistert.

Der Mann für Spezialaufgaben war bisher Michel Kettenmeyer. Der ehemalige Differdinger kam ausschließlich in den Spitzenspielen gegen Düdelingen, Differdingen und die Jeunesse zum Einsatz. „Leider konnte ich ihn nicht öfter einsetzen, weil eine Verletzung ihn außer Gefecht gesetzt hat. ‘Michi’ macht zu 100 Prozent das, was von ihm verlangt wird. Er hat Erfahrung und ist technisch sehr stark. Er kann uns noch sehr viel helfen.“

RECHTER FLÜGEL

Patrik Teixeira spielt seine beste Saison, seit er in der BGL Ligue zum Einsatz kommt (2 Tore und vier Vorlagen). „Er ist sehr aufmerksam. Das war nicht immer so. Früher war er oft unkonzentriert“, sagt Fangueiro über den 23-Jährigen. Neben Teixeira kommt vor allem Eigengewächs Eliot Gashi auf dem rechten Flügel zum Einsatz: „Beide haben sehr viel Lust, zu spielen und deshalb herrscht auch ein wahrer Wettkampf um den Stammplatz.“

In der zweiten Saisonhälfte will sich auch noch Sommerneuzugang Joël Kalonji (Mouscron/B) – der drei Monate verletzt war – in den Konkurrenzkampf einschalten.

SPIELMACHER

Petingen spielt wie die meisten Mannschaften nicht mit einem klassischen Zehner. Am nächsten an diese Rolle kommt Emir Bijelic ran. Der ehemalige luxemburgische und bosnische Jugendnationalspieler kommt in dieser Saison auf ein Tor und zwei Vorlagen, ist aber nicht immer erste Wahl. „Er ist ein sehr guter Techniker und arbeitet nach vorne sowie nach hinten. Emir ist in der Lage, den letzten Pass zu spielen“, sagt Fangueiro über den 21-Jährigen. In der zweiten Reihe warten Mathis Fonovich und Robin Peeters auf ihre Chance auf dieser Position.

LINKER FLÜGEL

Dort lauert die größte Gefahr, denn auf links ist Artur Abreu zuhause. Acht Tore und vier Vorlagen sprechen Bände. „Er spielt eine unglaubliche Saison. Artur ist defensiv wie offensiv sehr stark. Wenn er so weitermacht, wird er irgendwann für die Nationalmannschaft nominiert werden. Er ist emotional gefestigt und kann es wegstecken, wenn er mal nicht beachtet wird“, glaubt der Portugiese.

MITTELSTURM

Drei Spieler, 14 Tore. Petingens Stürmer treffen nach Belieben. Eddire Mokrani führt derzeit die interne Torschützenliste zusammen mit Artur Abreu an (acht Treffer). „Er ist sehr kopfballstark und sehr gut geeignet, um die Bälle in unseren Reihen zu halten“, sagt Fangueiro. Am vergangenen Wochenende gegen die Jeunesse erzielte Jordy Soladio seine Saisontore drei und vier. Corentin Fatou steuerte bisher zwei Jokertore bei. „Beide sind sehr beweglich und schnell. Insgesamt bin ich mit unserem Stürmertrio sehr zufrieden“, so der UTP-Trainer.

WINTERNEUZUGÄNGE

Ob Petingen im Winter noch einmal personell nachlegen wird, hängt von der Qualität des Angebots ab. „Ich könnte mir vorstellen, noch einen Zehner zu holen. Wir werden jedoch nur einen Spieler verpflichten, wenn er wirklich den Unterschied machen kann“, sagt Fangueiro.