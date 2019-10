Von unserem Korrespondenten Marc Biwer

Am vergangenen Mittwoch (25. September) sollten endlich neue Zeiten im Karatesport einkehren. Nicht auf sportlicher Ebene, denn da läuft es schon seit Jahren hervorragend. Leider war dies auf höherer Ebene nicht der Fall. Die Mehrheit der Karatevereine surfte nicht auf der gleichen Welle wie der erst im vergangenen Jahr gewählte Vorstand der Karate-Sektion des Kampfsportverbandes (FLAM). Die Fehde wurde immer offener ausgetragen, am Ende sah sich FLAM-Präsident Serge Schaul genötigt, Neuwahlen anzusetzen.

Diese Wahlen fanden an besagtem Mittwoch statt und endeten mit einem Sieg auf der ganzen Linie für die Opposition. Sowohl Präsident als auch der Technischer Direktor wurden, wie es hinlänglich bekannt ist, abgewählt.

Die neue Führung, der auch drei Karatekas angehören, die bis vor ein paar Jahren die Aushängeschilder dieser Sportart waren, ist elf Personen stark. Wie Tessy Scholtes, die jetzt zur Präsidentin des neuen Vorstandes bestimmt wurde. Gestern bedankte sich die neue Riege in einer Pressemitteilung beim FLAM-Präsidenten und beim „Comité directeur“ und präsentierte die zukünftigen Aufgabenbereiche.

Fast zeitgleich flatterte eine Einladung in die Redaktionen – Absender waren die Vereine aus Bettel, Hesperingen, Lintgen, Luxemburg, Mamer, Strassen, Sanem und Wahlhausen. Schon am Wahlabend hatten diese Klubs angekündigt, dass man den Wahlausgang nicht akzeptieren und, falls notwendig, beim Kadi vorstellig werden wolle. Erklärungen soll es morgen auf einer Pressekonferenz geben. Störfeuer sind also vorprogrammiert und ruhige Gewässer sind für den Karatesport weiterhin nicht in Sicht.