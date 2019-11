Fast schon heimlich, still und leise haben sich die Musel Pikes in der Total League auf den zweiten Tabellenrang nach vorne gespielt. Einer der Leistungsträger im Dress der Moselaner ist zurzeit Joe Kalmes, der am Wochenende 19 Punkte zum Sieg gegen Fels beisteuerte.

Vom Team, das in einer wahren Katastrophen-Saison 2018/19 gegen den Abstieg spielte, ist nicht mehr viel wiederzuerkennen. Die Musel Pikes sind dabei, langsam, aber sicher zu ihrem Spielwitz der vorherigen Jahre, als man es sowohl 2016 wie auch 2017 bis ins Meisterschaftsfinale schaffte, zurückzufinden. Mit dem souveränen Erfolg am Samstag in der heimischen Halle in Stadtbredimus gegen die Arantia Fels (91:66) und einer Bilanz von zurzeit fünf Siegen und drei Niederlagen sind die Moselaner bis auf den zweiten Tabellenrang nach oben geklettert.



Einer, der sich in den vergangenen Wochen zu einem unverzichtbaren Leistungsträger entwickelt hat, ist Joe Kalmes. Kein Wunder, dass der 23-Jährige aktuell zu den wertvollsten luxemburgischen Spielern der Liga zählt, der auch in der Wertung der besten Rebounder in den Spitzenpositionen wiederzufinden ist. Dabei hat der zwei Meter große Spieler keine einfache Saison hinter sich. Aufgrund der Grundausbildung bei der Polizei, die er vor zwölf Monaten absolvierte, verpasste er keinen unwesentlichen Teil der vergangenen Spielzeit, fasste zwischenzeitlich sogar während drei Monaten gar keinen Ball an. „Als ich zurückkam, war die Saison für uns auch schon gelaufen“, erklärt Kalmes nüchtern.



Während das Team in der zweiten Saisonhälfte um Schadensbegrenzung bemüht war – die mit dem Klassenerhalt dann auch gelang –, ging es für den ehemaligen Mondorfer vor allem darum, wieder in Form zu kommen und sich daran zu gewöhnen, Basketball sowie die Polizeiausbildung unter einen Hut zu bekommen. Etwas, das ihm inzwischen gut gelingt: „Derzeit funktioniert das wunderbar. Ich bin bis 17 Uhr in der Schule, hier steht auch viel Sport auf dem Programm. Natürlich wird es manchmal etwas viel, doch das hilft mir im Basketball mental wie auch körperlich weiter. Vor allem gegen Ende einer Partie merke ich, dass ich inzwischen mehr Luft übrig habe und so auch in stressigen Situationen einen klaren Kopf behalte.“

Ein Glückstreffer

Seinen Spielrhythmus fand Kalmes spätestens im Sommer wieder, als er mit der Nationalmannschaft in der Vorqualifikation für die EM im Einsatz war. Von hier aus ging es dann fast nahtlos wieder beim Verein weiter: „Mir blieben nur noch drei Wochen, um mich ein wenig zu erholen.“ Und auch bei den Musel Pikes galt es, sich erst einmal an mehrere Veränderungen zu gewöhnen: an einen neuen Trainer, zwei neue US-Spieler sowie mit dem Deutsch-Kroaten Luka Buntic einen neuen direkten Konkurrent auf den „großen“ Positionen.



Viel wurde im Vorfeld spekuliert, wie vor allem Kalmes mit diesem Konkurrenzkampf klarkommen würde. Schließlich stieß er nach dem Nationalmannschaftssommer erst am 9. September – gerade einmal drei Wochen vor Saisonbeginn – zum Team hinzu. Doch inzwischen wird immer deutlicher, dass die Verpflichtung von Buntic für die Musel Pikes ein absoluter Glückstreffer war. Nicht nur, dass der 2,07-Meter-Hüne aufgrund der Tatsache, dass er in seiner Jugend bei der Amicale Steinsel lizenziert war, im luxemburgischen Basketball als assimilierter Spieler gilt, sondern auch weil Kalmes sichtlich vom Neuzugang profitiert: „Luka ist ein super Kerl, mit dem ich mich richtig gut verstehe. Für mich ist er im Training eine wichtige Verstärkung. Es ist schon etwas anderes, gegen einen solchen Spieler unter dem Korb spielen zu müssen, vor allem weil er größer ist als ich. Das kann mir nur helfen, besser zu werden.“ Coach Chris Wulff kommt hierdurch in die Luxus-Situation, gleich auf zwei JICL-Spieler zurückgreifen zu können, die auch noch auf einem ähnlich starken Level spielen: „Ich erhalte so während einer Partie wichtige Pausen und weiß, dass mein Ersatz auf dem Parkett jemand ist, durch den das Niveau keineswegs niedriger wird.“

Lavone Holland: „Der Chef auf dem Parkett“

Es ist der ausgeglichene Kader, in dem eine Position direkt mehrmals gleichstark besetzt ist, der die Musel Pikes aktuell so stark macht, wie auch der 23-Jährige bestätigt: „Am Wochenende mussten wir auf Tom Welter verzichten und irgendwie fiel es kaum auf. Das war übrigens ebenfalls der Fall, als ich gegen die Etzella angeschlagen war. Das ist eine ganz andere Situation als in der vergangenen Saison, als wir teilweise nur mit maximal sieben Leuten rotieren konnten.“ So wundert es auch kaum, dass sich der neue Profispieler Lavone Holland, der vor etwas mehr als zwei Wochen für den verletzten Earl Brown verpflichtet wurde, rasant integrierte und den Spielfluss nur noch stärker macht. Holland stand eigentlich in der Türkei unter Vertrag, als sein Klub jedoch kurzfristig eine Wildcard für die erste Liga erhielt, wurde der US-Spieler ausgemustert: „Für ihn war das großes Pech, für uns aber ein echter Glücksfall. Er passt perfekt zu uns und ist jetzt schon der Chef auf dem Parkett.“



Und so können die Moselaner zurzeit im Schatten von Mannschaften wie Esch, Ettelbrück oder Düdelingen ohne zu großen Druck aufspielen, eine Rolle, die dem Team laut Kalmes entgegenkommt. Ärgern tun ihn da nur die beiden knappen und unnötigen Niederlagen gegen Steinsel und den Racing.



Einen Wunsch hat Joe Kalmes dann noch für diese Saison: einmal gemeinsam mit seinem älteren Bruder Kevin während einer Partie auf dem Parkett stehen. Ihn hat er im Sommer an die Mosel gelotst, zu einem gemeinsamen Auftritt kam es bisher aber noch nicht. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.