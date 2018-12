Vergangene Woche ging es auf der internationalen sportpolitischen Bühne hoch her. Einer der einflussreichsten Funktionäre der Welt sah sich gezwungen, sich selbst zu suspendieren. Scheich Ahmad al-Fahd al-Sabah aus Kuwait wird seit Jahren mit dubiosen Machenschaften und Korruption in Verbindung gebracht. Obwohl es im Sport immer wieder zu Korruptions- und Bestechungsskandalen kommt, sorgt der Fall Al-Sabah dennoch für großes Aufsehen und fasziniert die Sportwelt. Wieso das so ist, erklärt Marc Theisen. Der Jurist und ehemalige Präsident des Luxemburger Olympischen Komitees ist seit knapp 30 Jahren als Sportfunktionär aktiv.

ANOC und IOC

Während das Internationale Olympische Komitee (IOC) der ...