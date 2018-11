Die dritte Halbzeit – in Luxemburg ist sie fast genauso wichtig wie das Sportliche, das sich vor den Augen der Zuschauer abspielt. Aus diesem Grund haben die Basketball-Korrespondenten des Tageblatt die Theken der Total League einmal genauer unter die Lupe genommen. Wo ist für das leibliche Wohl der Basketballfans am besten gesorgt? Wer hat die kreativsten Einfälle? Für die Tageblatt-Korrespondenten gibt es jedenfalls einen klaren Sieger.

Mitarbeit am Buvetten-Check Jenny Zeyen, Gabi Besenius, Pierrot Feltgen, Olivier Jeitz, Ted Kartheiser, Paul Wagner, Christian Jeitz, Luc Hensgen, Pol Daix

Die Buvetten-Könige von der Mosel

Auch wenn es sportlich zurzeit für die Musel Pikes weniger gut läuft, die Buvette in Stadtbredimus ist nicht zu schlagen. Kein anderer Basketballverein hat eine so große Auswahl an Speisen und Getränken, die Moselaner bieten fast schon ein kleines Bistro auf.

Wie könnte es bei einem Verein von der Mosel auch anders sein, begeistert vor allem die große Weinauswahl von lokalen Winzern. Ein absolutes Highlight zu Beginn der Saison war der “Fiederwäissen rosé”. An die Umwelt hat man bei den Musel Pikes ebenfalls gedacht, Pappbecher wurden in Stadtbredimus inzwischen durch Mehrwegbecher ersetzt, dafür gibt es einen ...