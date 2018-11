Für Rachel Howard verlief ihre erste Profisaison in Contern nicht wie erhofft. Ein Achillessehnenriss ließ sie bangen, doch der schwere Weg zurück aufs Parkett wurde belohnt: Der luxemburgische Verein schenkte ihr für eine weitere Saison das Vertrauen.

Es sollte das erste Highlight der Saison sein. Die Basketballdamen der AB Contern hatten den Sprung ins Pokalhalbfinale geschafft, das traditionell im “Gymnase” der Coque ausgetragen wird. Vor allem die Damenteams bekommen nur selten die Gelegenheit, vor einem so großen Publikum zu spielen, und Contern durfte sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Finale machen. Doch was am 28. Januar 2018 so hoffnungsvoll begann, entwickelte sich für Profispielerin Rachel Howard zum persönlichen Albtraum.

Es war ein Bild, wie man es nur selten im Basketball zu sehen bekommt. Mit der Pausensirene blieben direkt zwei Conterner Spielerinnen auf beiden Seiten des Parketts liegen. Während sich die Verletzung der Luxemburgerin Julie Mangen als ...