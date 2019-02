Sanne Cant gewinnt bei der Cyclocross-WM im dänischen Bogense ihren dritten Weltmeistertitel. Christine Majerus wird am Ende 13. auf 2:08 Minuten.

Es war das erwartet schwere Rennen für Christine Majerus bei der Cyclocross-WM im dänischen Bogense. Die Bodenverhältnisse und das schnelle Rennen kamen der Luxemburgerin nicht unbedingt entgegen. Bis Mitte des Rennens lag sie auf Position 14 doch sie kämpfte sich stetig nach vorne und fuhr um eine Top-10-Platzierung mit. Zwischenzeitlich lag die luxemburgische Sportlerin des Jahres sogar auf Rang 9. Am Ende wurde es Platz 13, 2:08 Minuten hinter der alten und neuen Weltmeisterin Sanne Cant.

Niederländische Armada

An der Spitze des Rennens waren es die Niederländerinnen Marianne Vos und Denise Betsema die vom Start weg das Tempo bestimmten. Ihre Teamkollegin Annemarie Worst und die belgische Titelverteidigerin Sanne Cant hatten den Anschluss allerdings schnell hergestellt. In der Mitte des Rennens waren es Cant und Betsema, die sich vor allem in den technischen Passagen etwas absetzen konnten, doch Vos, Worst und auch Lucinda Brand, eine weitere Niederländerin, fanden auf den langen Geraden immer wieder den Anschluss. In der sechsten von sieben Runden schaffte es Sanne Cant, einen kleinen Vorsprung vor dem niederländischen Quartett herauszufahren.

Das sollte die Vorentscheidung sein. Weder Brand noch Vos schafften es, die Belgierin noch einmal einzuholen. Am Ende setzte sich Cant mit neun Sekunden Vorsprung auf Brand durch. Dritte wurde Marianne Vos auf 15 Sekunden. Für die 28-jährige Sanne Cant ist es der dritte WM-Titel in Serie nach Beles 2017 und Valkenburg 2018.

Britische Dominanz

Bereits am Vormittag kämpften die Junioren um den Weltmeistertitel. Hier konnte der Brite Ben Tulett seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Er setzte sich nach 42:29 Minuten mit einem Vorsprung von 20 Sekunden auf den Belgier Witse Meeussen durch. Das Podium komplettierte mit Ryan Cortjens ein weiterer Belgier. Aus Luxemburger Sicht belegte Loic Bettendorff den 45. Platz auf 3:47 Minuten, Tom Paquet wurde 50. auf 4:02 und Mik Esser 58. auf 4:43 Minuten.

Auch bei den Espoirs gab es einen britischen Sieg. Thomas Pidcock, der Junioren-Weltmeister von Beles 2017, behauptete sich vor Eli Iserbyt. Der Belgier hatte am Ende einen Rückstand von 15 Sekunden und konnte seinen Titel nicht verteidigen. Dritter wurde der Franzose Antoine Benoist. Die Luxemburger Nicolas Kess und Félix Schreiber belegten die Plätze 31 und 38, auf 3:25 beziehungsweise 3:51 Minuten.

Am Sonntag sind noch die beiden FSCL-Fahrer Vincent Dias dos Santos und Scott Thiltges beim Rennen der Männer im Einsatz.