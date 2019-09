Im 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg gab es nur eine Überraschung. Die Topteams aus der BGL Ligue setzten sich mehr oder weniger locker durch. Als einziger Underdog schaffte es Steinfort gegen Ehrenpromotions-Aufsteiger Weiler in die nächste Runde.

Meister und Pokalsieger Düdelingen hatte in Echternach zunächst Schwierigkeiten, sich zu behaupten. Der Daring konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Ende der ersten und in der zweiten Hälfte machte der Favorit jedoch alles klar (6:1). Die Fola hatte bis zum Schluss Probleme gegen Grevenmacher (2:1) und die Etzella setzte sich im anderen Klassiker nur knapp mit 1:0 in Beggen durch. Die Jeunesse entschied das Duell in Nörtzingen klar für sich. In der kommenden Runde ist kein Drittdivisionär mehr vertreten.

Corenthyn Lavie und der F91 setzten sich klar mit 1:6 in Echternach (hier Steve Fernandes Da Silva) durch (Foto: Gerry Schmit)

Die Young Boys Weiler mussten als einziger höher eingestufter Verein den Platz als Verlierer verlassen. Erstdivisionär Steinfort, der mittlerweile den Sporting wieder aus dem Namen entfernt hat, besiegte den Zweitligisten durch Tore von Marques und Gameiro 2:1 nach Verlängerung.

Zittern musste auch Ehrenpromotionär Medernach beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung bei Zweitdivisionär Schengen. Auch die US Esch musste gegen Harlingen/Tarchamps in die Verlängerung gehen (4:2-Erfolg).

Die höchsten Siege fuhren UT Petingen (7:0 gegen Ehnen), RM Hamm Benfica (7:0 gegen Walferdingen) und der RFCUL (7:0 gegen AS Luxemburg-Porto) ein. Die dritte Pokalrunde findet am 9. und 10. November statt, die vierte Runde am 8. Dezember.

Die Ergebnisse

Schifflingen (1) – Déifferdeng 03 (ND) 1:5

Nörtzingen (3) – Jeunesse (ND) 0:4

Bettemburg (1) – Kayl/Tetingen (1) 3:2

Fels (3) – Itzig (2) 2:5

Kehlen (1) – Sanem (1) 2:1 n.V.

Schengen (2) – Medernach (EP) 4:5 n.V.

Sandweiler (1) – Mamer (EP) 0:4

Merl/Belair (3) – Mondorf (ND) 0:4

Pfaffenthal/Weimerskirch (1) – Hostert (ND) 1:4

Aspelt (2) – Strassen (ND) 1:3

Lasauvage (2) – Rosport (ND) 1:6

Schieren (1) – Mertert/Wasserbillig (EP) 1:2

Walferdingen (1) – RMHB (EP) 0:7

AS Luxemburg (2) – RFCUL (ND) 0:7

Bastendorf (2) – Rümelingen (EP) 0:2

Gasperich (1) – Rodange (ND) 0:3, Ell (2) – Monnerich (EP) 0:3

Steinfort (1) – Weiler (EP) 2:1

Münsbach (3) – Mühlenbach (ND) 3:6

Grevenmacher (1) – Fola (ND) 1:2

Ehnen (2) – Petingen (ND) 0:7

Wormeldingen (1) – Käerjeng (EP) 1:4

Beles (2) – Hesperingen (EP) 0:6

Beggen (1) – Etzella (ND) 0:1

Lintgen (1) – Canach (EP) 0:6

Echternach (2) – F91 (ND) 1:6

FF Norden 02 (1) – Steinsel (EP) 0:4

Berburg (1) – Wiltz (EP) 2:3

Remich/Bous (1) – Progrès (ND) 0:2

Harlingen/Tarchamps (2) – US Esch (EP) 2:4 n.V.

Pratzerthal/Redingen (3) – Junglinster (EP) 1:5

Berdorf/Consdorf (1) – Lorentzweiler (1) 2:3