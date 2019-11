Es war ein stürmischer Juni-Tag in Weißrussland, eigentlich nicht die ideale Kulisse für ein Sommermärchen. Doch dies konnte Gilles Seywert mehr als egal sein. Gerade eben hatte er etwas geschafft, das nur den wenigsten gelingt: Bei den Europaspielen in Minsk schoss sich der luxemburgische Bogenschütze bis in die europäische Spitze und das ausgerechnet als Amateursportler. Mit der Silbermedaille im Gepäck kehrte er schlussendlich nach Hause zurück. Es war zweifelsohne der Höhepunkt einer Saison, wie sie sich der 35-Jährige nicht einmal im Traum erhofft hatte.



Denn 2019 erzielte Seywert in einer Qualifikation erstmals mehr als 700 Ringe, meisterte in seiner Sportart hiermit einen echten Meilenstein. Gleich mehrmals konnte er im Laufe des Jahres seinen eigenen Landesrekord, der inzwischen bei 704 Ringen liegt, verbessern. Bei der Weltmeisterschaft im Frühsommer zog er bis in die Runde der besten 32 ein und in der Weltrangliste drang er zudem in die Top 30 vor. Doch das Edelmetall in Minsk stellte alles andere in den Schatten. Silber – das hat bisher noch kein Luxemburger Sportler bei Europaspielen geholt.

Vier Dutzend Pfeile

Warum der Erfolg nun auf einmal mit 35 kommt, darauf hat der Schütze des Guillaume Tell Strassen auch eine Antwort parat. Alles fing nämlich mit der Qualifikation für Minsk im Spätsommer 2018 an: „Ich war für die Europaspiele qualifiziert, gehöre jedoch keinem der Kader des Nationalen Olympischen Komitees an. Das COSL wollte mich jedoch bei der Vorbereitung unterstützen und stellte mir somit ein Budget zur Verfügung.“ 8.000 Euro hatte Seywert schließlich zur Verfügung, von denen er Material, Trainer oder auch Reisen zu Vorbereitungsturnieren absetzen konnte. Plötzlich boten sich dem Bogenschützen ganz neue Möglichkeiten: „Das hat mir sehr weitergeholfen. Vom Material her konnte ich in diesem Jahr mit den Profis meiner Sportart mithalten, das war sonst nicht möglich.“



Seywert kaufte sich etwa vier Dutzend Pfeile, die er einschießen und schlussendlich die besten für die Wettkämpfe aussuchen konnte. Ausgaben, die er sonst finanziell als Hobbysportler nicht so einfach hätte stemmen können. „Ein großer Unterschied zwischen Profis und Amateuren ist einfach das Material. Inzwischen hat sich auch das Bogenschießen dermaßen professionalisiert und in den Top 20 der Welt ist auch im Compound höchstens noch ein einziger Hobbysportler zu finden, das macht es natürlich nicht einfacher.“

Dass Gilles Seywert schon immer das Potenzial besaß, um mit der Weltspitze mithalten zu können, erzählt auch Vereinskollege Jeff Henckels, der Luxemburg selbst bereits bei Olympischen Spielen vertreten hat: „Für mich kommt die Leistung, die er in diesem Jahr gezeigt hat, nicht überraschend. Gilles hatte schon immer einen guten Bogen, doch in den letzten Jahren hat er sich vor allem auf das Feldbogenschießen konzentriert (eine Disziplin, die im freien Feld ausgeübt wird, d.Red.) und seine Leistungen sind der Öffentlichkeit nicht so aufgefallen. Das macht ihm eben einfach mehr Spaß als das klassische Bogenschießen.“

Profi: Kein Thema

In der Tat zeigt sich Seywert selbst stets enorm bescheiden. Der große Rummel auf der Weltbühne interessierte den Berufspolizisten eigentlich nie. Für ihn steht vielmehr der Spaß an seiner Sportart im Vordergrund, etwas, das man ihm auch während Wettbewerben zu jedem Moment ansehen kann, wenn er mit einem breiten Grinsen vor den Scheiben steht. Eine positive Ausstrahlung, die ihm auch gerne mal die Unterstützung der Zuschauer einbringt, so wie beim Goldfinale in Minsk, als er sich nur knapp der aktuellen Nummer zwei der Welt, dem Niederländer Mike Schloesser, geschlagen geben musste. Gegönnt hätten ihm Gold jedoch alle.

Meine Angst war einfach, dass der Spaß an der Sache verloren geht, wenn ich erst mal Profi bin – Gilles Seywert

Mit dem Gedanken, Profi zu werden, hatte Seywert nur kurz zu Beginn seiner Karriere geliebäugelt. Zu diesem Zeitpunkt nutzte er noch den Recurve-Bogen, der auch gerne als der olympische Bogen bezeichnet wird, weil es der einzige ist, der im Programm der Sommerspiele zu finden ist. „Mit 16 Jahren hatte ich Sydney 2000 im Blick. Doch ich hatte immer größere Probleme beim Training, mein Schieß-Niveau nahm ab und ich habe dann auch recht schnell bemerkt, dass das Ganze so keinen Sinn macht.“ Auch den Weg in die Sportsektion der Armee fasste er kurz ins Auge, ließ es dann aber doch schnell wieder sein: „Meine Angst war einfach, dass der Spaß an der Sache verloren geht, wenn ich erst mal Profi bin. Dann besteht nämlich der Druck, dass man unbedingt Leistung bringen muss – und das Ganze wird folglich vielmehr zu einer Art Zwang.“



So entschied sich Seywert schließlich auch für den Compound-Bogen. Dass er hierdurch jedoch nicht die Möglichkeit erhält, sich einmal für Olympische Spiele zu qualifizieren, stört ihn dabei nicht. Ganz im Gegenteil: „Minsk war eine einmalige Erfahrung und ich bin dem COSL für die Unterstützung enorm dankbar. Dass der Compound-Bogen nicht olympisch ist, stimmt mich jedoch überhaupt nicht traurig. Die Olympischen Spiele, dieser ganze Kommerz und Geldmaschinerei, das spricht einfach gegen meine Prinzipien, da schätze ich vielmehr den familiären Aspekt der Compound-Disziplin.“

Das größte Ziel ist das Weitervermitteln der Freude

Kein Wunder demnach auch, dass Gilles Seywert, wenn er darauf angesprochen wird, ob die Silbermedaille von den Europaspielen der schönste Moment seiner Karriere darstellt, direkt einen weiteren hervorhebt: „Minsk war auf jeden Fall der Moment, der mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, dicht gefolgt vom Juniorentitel, den Timo Bega im letzten Jahr bei der Field-WM gewann und bei dem ich als Coach an seiner Seite stand.“ Seywert betont, dass seine größte Zielsetzung stets das Weitervermitteln der Freude an seinem Sport sei. Und dass für ihn der Erfolg seines 21-jährigen Teamkollegen genau so besonders ist wie sein eigener, glaubt man ihm direkt. So verbindet Seywert und Bega inzwischen eine tiefe Freundschaft, in der beide sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen und von dem jeweils anderen lernen.



Auch wenn Timo Bega aufgrund seiner Studien in Den Haag zurzeit eher selten in Luxemburg zu sehen ist und das Bogenschießen bei ihm aktuell etwas kürzertreten muss, ist sich Seywert einer Sache sicher: „Wenn er zurückkommt, werde ich bestimmt auch noch mit ihm als Trainer durch die Welt reisen, auch wenn ich 40 bin.“

Und wer weiß, vielleicht wird man Gilles Seywert auch in den nächsten Jahren mit seiner lockeren Art und seinem Spaß am Bogenschießen in der Compound-Weltspitze wiederfinden. Zu spät ist es dafür längst noch nicht, wie der Kanadier Dietmar Trillus bereits eindrucksvoll unter Beweis stellte, als er 2007 in Leipzig mit fast 50 Jahren noch Weltmeister wurde. Und es ist auch das Alter, das Seywert als weiteren Grund für seine plötzliche Leistungsentwicklung sieht: „Ich mache mir viel weniger Gedanken als früher, bin weniger nervös. Inzwischen kann ich Wettkämpfe mit der nötigen Ruhe und ohne zu viel Druck angehen. Die Erfahrung hilft da auf jeden Fall weiter.“



Und auch Jeff Henckels gönnt ihm den Erfolg von ganzem Herzen: „Gilles rückte in den letzten Monaten im luxemburgischen Bogenschießen schon mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, und das freut mich sehr für ihn.“