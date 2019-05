Die BGL-Ligue-Saison 2018/19 endet erst am Sonntag mit dem 26. und letzten Spieltag. Die Planungen für kommende Saison sind aber bereits weit fortgeschrittenen. Nach heutigem Stand sind bereits 27 Transfers über die Bühne gegangen.

Erst am Freitag gab Dino Ramdedovic Aufsteiger Rodange sein Ja-Wort und wird dort in Zukunft zusammen mit seinen Brüdern Henid und Irwin auflaufen. Der Niederkorner gab seinem Ex-Verein Jeunesse und der Union Titus Petingen einen Korb. Der Vertrag wird kommende Woche unterschrieben.

Am aktivsten waren bisher der Progrès Niederkorn (sechs Transfers) und die UNA Strassen (4) sowie Déifferdeng 03 (4). Spektakulärster Neuzugang ist derzeit auch ein Niederkorner, nämlich Nationalspieler Aldin Skenderovic.

Bereits jetzt steht fest, dass in der kommenden Saison drei Japaner in der BGL Ligue aktiv sein werden. Strassen verpflichtete kürzlich Ryunosuke Hayasaka, der Racing holte am Freitag Sota Aidachi (Mertert/Wasserbillig) und Yuki Tsuchihashi steht bereits seit vergangenem Juli bei der UNA unter Vertrag.

Meister Düdelingen und Vizemeister Fola haben noch keinen Spieler fest verpflichtet. Die Vereine haben noch bis zum 31. Juli Zeit Spieler zu verpflichten. Die nationale Transferfrist endet am 25. Juni.

Im Überblick:

F91 Düdelingen: –

Fola Esch: –

Jeunesse Esch: Rick Brito (FC Wiltz 71), Cédric Soares (US Mondorf)

Déifferdeng 03: Kevin D’Anzico (UN Käerjeng 97), Edin Osmanovic (Etzella), Andrea Amodio (Petingen), Andreas Buch (TSG Pfeddersheim/D)

Progrès Niederkorn: Aldin Skenderovic (Elversberg/D), Issa Bah (RM Hamm Benfica), Youn Czekanowicz (La Gantoise/B), Christian Silaj (UT Petingen), Yannick Cervellera (Eintracht Trier/D), Gullit Ramos (F91)

Racing Union Lëtzebuerg: Sota Adachi (Mertert/Wasserbillig)

UNA Strassen: Irvin Muratovic (FK Ribnica/MNT), Tom Siebenaler (Déifferdeng 03), Ryunosuke Hayasaka (Tonan Maebashi/JAP), Adnan Basic (UT Petingen)

US Mondorf: Cleidir Neves (Sandweiler), Admir Skrijelj (UN Käerjeng 97), Joao Machado (Rodange)

UT Petingen: Miguel Palha (Vilaverdense FC/P), Emir Bijelic (vereinslos, davor: FC Metz II), Jordan Gasser (Schiltigheim/F)

Victoria Rosport: –

Etzella Ettelbrück: Tobias Baier (Canach)

US Hostert: –

RM Hamm Benfica: –

US Rümelingen (Absteiger): Ajdin Bjelic (UT Petingen)

FC Rodange 91 (Aufsteiger): Valerio Barbaro (Strassen), Dino Ramdedovic (Niederkorn), Vitor Pereira (Trainer – US Esch)

Blue Boys Mühlenbach (Aufsteiger): –