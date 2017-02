Steinsel ohne Probleme

Der ungeschlagene Leader der N2 Racing begann euphorisch und baute seinen 10 Punkte-Bonus sofort auf 15 Einheiten aus. Steinsels Antwort war imminent. Mit einem beeindruckenden 16:0 löschten die Favoriten den ursprünglichen Vorsprung des Racings im Nu aus.

Die hohe Fehlerquote (5:0 im 1. Viertel) ließ die Hauptstädter nicht mehr richtig zur Entfaltung kommen. Insbesondere sein Hoffnungsträger Morton musste dadurch frühzeitig pausen und fehlte in der Offensive. Steinsel zeigte seinen besten Basketball und überzeugte über die gesamte Spielzeit. Obwohl Racing sich immer wieder bemühte, war der Unterschied zwischen beiden Teams zu offensichtlich.

Dank einer hohen Trefferquote aus der Distanz wuchs beständig an. Bei einem Rückstand von 13 Zählern konnte Racing noch ein wenig hoffen. Aber Steinsel Leistung ließ nie nah, so dass nach 30‘ (43:69) kein Zweifel mehr am Ausgang der Partie bestand.