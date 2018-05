Im zweiten Duell der Finalserie zwischen der Amicale Steinsel und der Etzella Ettelbrück konnte sich der Titelverteidiger am Mittwochabend nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit 88:81 durchsetzen und geht in der „Best-of-five“-Serie mit 2:0 in Führung.

Zu Beginn war es jedoch Ettelbrück, das ein anderes Gesicht als noch am Sonntag in der ersten Partie zeigte. Das Team um Kapitän Jairo Delgado agierte konzentrierter und vor allem in der Defensive viel aggressiver. Das starke Etzella-Kollketiv konnte der Amicale sein schnelles Spiel aufdrücken, womit der Titelverteidiger vorerst überhaupt nicht zurecht kam. Nach 9 Minuten lag Ettelbrück so bereits mit 17 Zählern in Führung (10:27).

Steinsel über die Defensive

Steinsel kämpfte sich jedoch über seine Defensive ins Spiel zurück. Ettelbrück fand besonders im dritten Abschnitt kaum noch eine Lösung gegen die gegnerische Zone und haderte folglich mit seiner Trefferquote. Auf der anderen Seite schraubte der Titelverteidiger seinen Rückstand unter dem Impuls von Billy McDaniel bis auf zwei Zähler herunter (59:61, 29′).

Matchwinner McDaniel

In einem letzten Viertel, in dem beide Teams verbissen um jeden Ball kämpften, war es zuerst der Ettelbrücker US-Spieler Barden, der die Führung seiner Mannschaft wieder bis auf neun Punkte ausbaute (61:70, 32′). Doch Steinsel steckte nicht auf, McDaniel und Koster brachten ihr Team mit Distanzwürfen nicht nur wieder heran, sondern ein erstes Mal in dieser Partie auch in Führung (74:72, 36′). Eine Minute vor Schluss sorgte der Steinseler US-Spieler, der insgesamt 34 Punkte erzielte, dann mit einem weiteren Drei-Punkte-Korb für die Entscheidung.

Die dritte Partie der „Best-of-five“-Serie findet am Sonntag um 17.15 Uhr in Ettelbrück statt. Mit einem Sieg kann Steinsel hier bereits den Meistertitel feiern.