Im ersten Spiel der Finalserie am Sonntag besiegte Titelverteidiger Steinsel die Etzella Ettelbrück mit 85:81.

Die Amicale konnte zwischenzeitlich einen Vorsprung von 16 Zählern aufweisen. Doch Ettelbrück kämpfte sich zurück und ging 1:46 Minuten vor dem Ende mit einem Zähler in Führung (81:80). Samy Picard brachte sein Team allerdings mit einem Distanzwurf wieder auf die Siegerstraße zurück und sorgte folglich an der Freiwurflinie für die Entscheidung.

Mit 26 Zählern war der Steinseler Billy McDaniel Topscorer der Partie, Picard erzielte 21 Punkte. Bei Ettelbrück war Derrick Barden mit 25 Zählern erfolgreichster Werfer.

Die Amicale liegt in der Finalserie, die nach dem Modus “best of five” ausgetragen wird, mit 1:0 in Führung. Die zweite Partie findet am Mittwoch um 20.30 Uhr in Steinsel statt.