Am Samstagabend besiegte die Amicale Steinsel im vierten Spiel der Halbfinalserie den Basket Esch mit 102:72 und machte somit den Finaleinzug perfekt.

Für die Escher war nach der knappen Auswärtsniederlage am Mittwoch (82:79) ein Sieg Pflicht, um sich noch in ein entscheidendes fünftes Spiel retten zu können. Unter dem Impuls des US-Duos Hicks und Rugg legten die Spieler von Trainer Sylvain Lautié direkt vor. Nach 5:30 Minuten betrug der Vorsprung des Heimteams bereits zwölf Zähler (16:4).

Doch der Titelverteidiger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. McDaniel und Melcher brachten ihr Team wieder heran und ein erstes Mal seit der Anfangsphase sogar wieder in Führung (28:31, 13′). Auf Escher Seite geriet hingegen Kovac bereits frühzeitig in Froutrouble.

Steinsel vs. Etzella

Bis zur Pause gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Nach dem Dreh legte Steinsel dann jedoch direkt nach. Innerhalb von fünf Minuten hatten Koster und Co. den Vorsprung auf 16 Einheiten ausgebaut (52:68). In den letzten Spielen dieser Serie konnte Esch stets nach einem solchen Rückschlag reagieren, diesmal war die Gegenwehr jedoch gebrochen. Nach dem dritten Viertel betrug der Steinseler Vorsprung somit bereits 21 Zähler (59:80).

So sicherte sich die Amicale mit dem dritten Sieg in dieser „Best-of-five-“Serie den Finaleinzug. Hier trifft der Titelverteidiger am kommenden Sonntag (17.15 Uhr) auf die Etzella Ettelbrück, die bereits seit Donnerstag als erster Finalist feststand.