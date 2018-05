Wie Doublegewinner Amicale Steinsel am Mittwoch mitgeteilt hat, wird Samy Picard seine aktive Karriere beenden. Der 29-Jährige ging in den letzten sechs Jahren für Steinsel auf Korbjagd und feierte mit der Amicale in dieser Zeit sechs Titel – je dreimal den Pokal und dreimal die Meisterschaft.

Picard begann seine Karriere bei den Musel Pikes. Im Jahr 2009 wechselte er nach Deutschland zum TBB Trier, wo er bis zu seinem Wechsel nach Steinsel im Sommer 2012 unter Vertrag stand. Im September 2016, nach dem Sieg gegen Großbritannien, war Picard bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

Nach Trainer Ken Diederich verlässt somit eine weitere wichtige Stütze die Amicale.