Neben dem Kampf um die letzten freien Plätze im Titel-Play-off sorgte am doppelten Spieltag auch das Comeback von Fränk Muller beim T71 im nationalen Basketball für Furore.

Von unserer Korrespondentin Gabi Besenius

Am Freitag feierte Fränk Muller beim Meisterschaftsspiel gegen Esch sein Comeback. Nach zweieinhalb Jahren Basketball-Abstinenz streifte er sich wieder das Düdelinger Trikot über. Am 2. Mai 2015 stand Fränk Muller nämlich das letzte Mal für den T71 auf dem Parkett: In Steinsel krönte Dü...