Ab Sonntag geht es für die Amicale Steinsel und die Etzella Ettelbrück um alles oder nichts. In der ersten Partie der Finalserie, die erstmals nach dem Modus “best of five” ausgetragen wird, steht unter anderem auch das Duell zwischen zwei der routiniertesten Profispieler im Luxemburger Basketball an: dem Ettelbrücker Billy McNutt und dem Steinseler Billy McDaniel.

Für den inzwischen 33-jährigen Billy McDaniel ist es die fünfte Saison in Steinsel, wobei der US-Amerikaner in jeder seiner fünf Spielzeiten mit der Amicale den Einzug ins Meisterschaftsfinale schaffte. Fü...