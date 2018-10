An diesem Wochenende wird in der heimischen Total League der sechste Spieltag bestritten. Ein Drittel der Qualifikationsphase ist dann beendet, erste Tendenzen sind aber bereits zu erkennen.

Überraschungsteam: Ein Team ist in dieser Saison nach fünf Spieltagen in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Dass der Racing Luxemburg alleine an der Tabellenspitze thront, war im Vorfeld der Saison jedoch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Herzstück der Hauptstädter war bisher ...