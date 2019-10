Meister Etzella Ettelbrück hat einen neuen US-Spieler gefunden. Der US-Amerikaner Isaac Banks – 24 Jahre, 2,01 Meter – soll den zweiten Profi-Posten neben Dwayne Brown einnehmen und somit Billy McNutt, der an den letzten beiden Spieltagen eingesprungen war und am Montag in seine Heimat Kanada zurückgekehrt ist, ersetzten.

Banks, der in seiner College-Zeit an der East Tennessee State University spielte, stand zuletzt in Georgien für BC Rustavi auf dem Parkett. Zuvor ging er in Großbritannien für die Manchester Giants auf Korbjagd. Ettelbrück wird somit seine dritte Profi-Station sein.

Noch ist der US-Amerikaner nicht in Luxemburg angekommen, soll aber bereits am Wochenende gegen Aufsteiger Heffingen auf dem Parkett stehen.