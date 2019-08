Im ersten Spiel der Vorqualifikation für die Europameisterschaft 2021 gewannen die Luxemburger Basketball-Herren am Samstagabend mit 88:80 gegen den Kosovo. Nach dem Sieg gegen Großbritannien im Jahr 2016 und dem Erfolg gegen Zypern im letzten Sommer bleiben die FLBB-Herren somit auch in der aktuellen Qualifikation nicht ohne Erfolgserlebnis.

Von Beginn an zeigten die Spieler von Trainer Ken Diederich, dass sie mit gewissen Ambitionen in diese Kampagne gehen und so brachte Thomas Grün die FLBB-Auswahl mit zwei Treffern, davon ein Drei-Punkte-Korb, schnell mit 5:2 in Führung. Es waren die beiden Profis-Spieler Grün und Laurent, die in den Anfangsminuten die nötige Verantwortung übernahmen und somit Stabilität in die Reihen der Luxemburger brachten. Beim Gegner war es ein Trio, das den FLBB-Herren das Leben schwer machte. Vor allem der 30-jährige Routinier Dardan Berisha sowie der eingebürgerte US-Amerikaner Divine Myles sorgten im ersten Viertel für wichtige Punkte, hinzu kam im zweiten Viertel dann auch noch Mikaile Tmusic.

Couragierter Auftritt von Philippe Arendt

Doch auch Ken Diederich hatte seine Geheimwaffe parat, denn die Einwechslung des jungen Philippe Arendt, der erst sein zweites Qualifikationsspiel im Dress der A-Auswahl bestritt, zeigte sich als goldrichtig. Der 21-Jährige legte einen couragierten Auftritt hin und brachte die nötige Energie ins Spiel. Im zweiten Durchgang wachten die Gäste auf und suchten vermehrt den Weg an die Freiwurflinie. Luxemburg lief nun einem 9-Punkte-Rückstand hinterher (26:35). Doch vor allem im Kollektiv steigerten sich die FLBB-Herren immer weiter. Oliver Vujakovic ackerte im Rebound und auch die beiden Guards Philippe Arendt und Kevin Moura trafen zusehends. Bis zur Pause (47:46) hatten auf Seiten der Luxemburger bereits acht Spieler getroffen und mit einer Trefferquote von 51 Prozent konnte Trainer Diederich zufrieden sein.

In einen Rausch gespielt

Nach der Pause überzeugten die Luxemburger weiterhin durch ihr schnelles Spiel und vor allem Alex Laurent (insgesamt 22 Punkte) drehte nun richtig auf. Die Spieler des Kosovo verstanden plötzlich die Welt nicht mehr, denn die FLBB-Herren spielten sich nun förmlich in einen Rausch. Die Drei-Punkte-Körbe saßen, den Rebound konnte man ausgeglichen gestalten und so erspielten sich die Hausherren einen Vorsprung von 13 Zählern (79:66). Der Kosovo kam noch einmal auf sechs Punkte heran (82:76), doch Vujakovic (insgesamt 17 Punkte) brachte Luxemburg schließlich endgültig auf die Siegerstraße.

Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Ken Diederich am kommenden Samstag, wenn man in Manchester auf Großbritannien trifft.