Das Nachholspiel des 8. Spieltages zwischen Ettelbrück und Esch verspricht eine spannende Angelegenheit zu werden.

Kann sich die Etzella Ettelbrück mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf die Konkurrenz an der Tabellenspitze festsetzen? Heute Abend steht für die Spielerinnen aus dem Norden vor heimischem Publikum jedenfalls ein echter Härtetest auf dem Programm, wenn der Basket Esch für ein Nachholspiel des 8. Spieltages in der Pattonstadt aufschlägt.

Die Etzella hat nach der Niederlage zum Auftakt der Meisterschaft gegen den amtierenden Meister Hostert (68:79) ihren Rhythmus zweifelsohne gefunden und anschließend sechs Siege in Folge eingefahren. Vor allem US-Spielerin Kierra Anthony hat sich schnell an den luxemburgischen Basketball gewöhnt und sich zur absoluten Stütze im Team entwickelt. So erzielte sie beim Sieg gegen Steinsel – für den man bis in die Verlängerung gehen musste – nicht weniger als 45 Punkte. Kein Wunder, dass die Damen aus dem Norden aktuell den besten Angriff der Liga stellen und sich in einer Meisterschaft, die so ausgeglichen ist wie lange nicht mehr, an die Spitze gesetzt haben.

Nun wartet mit Esch jedoch das Team auf, das immerhin mit einer Serie von fünf Siegen in die Saison gestartet war und somit lange die Leaderposition innehatte. Doch in den letzten beiden Partien gegen den T71 (53:56) und vor allem zu Hause gegen Bartringen (68:75) lief es nicht mehr rund. Gespannt darf man demnach sein, ob Esch nach der länderspielbedingten Pause – in der die beiden Profis mit ihren Nationalteams unterwegs waren – zur alten Stärke zurückfindet