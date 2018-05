16.000 Teilnehmer – das ist selbst für den ING Night Marathon ein neuer Rekord – bei immerhin 1.000 Startern mehr als im vergangenen Jahr. Darüber hinaus hat sich auch das Rahmenprogramm weiter vergrößert. Noch mehr Musikbands werden am Rande der leicht geänderten Strecke für gute Stimmung und die nötige Motivation bei den Sportlern sorgen. Während die meisten mit sich selbst zu kämpfen haben und versuchen werden, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, wird der Sieger wohl wieder aus Kenia oder Äthiopien kommen.

Ein heißer Kandidat ist John Komen, der sich bereits 2015 und 2016 in die Siegerliste eintragen konnte. Doch ganz gleich, wie der Sieger heißen wird: Viele Tausende Läufer werden sich wie Weltmeister fühlen, wenn sie nach gut 21 oder 42 km in die Luxexpo The Box laufen werden.