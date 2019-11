Für die beiden stärksten Shorttracker Luxemburgs, Peter Murphy und Augustin Géré, hat die Saison nun richtig Fahrt aufgenommen. Nach ihren Teilnahmen an den Weltcups in Salt Lake City und in Montreal ist das Duo an diesem Wochenende im japanischen Nagoya am Start. Von ihren Leistungen sind sie bislang noch enttäuscht.



Von Pascal Gillen

Es ist die Zeit im Jahr, wenn es anfängt, abends früh dunkel zu werden, und das Laub nicht mehr die Bäume, sondern die Straßen schmückt. Eben jene Zeit im Jahr, in der das Eis in der Trainingshalle des Eislaufzentrums Kockelscheuer so richtig glüht. Schuld daran sind vor allem Peter Murphy und Augustin Géré, die mehrmals am Tag dort ihre Runden drehen. Um 17.30 Uhr schlendern Murphy und Géré an diesem Mittwochabend am Brakeweier vorbei, die Beine noch von der Einheit am Morgen schwer. Erst eine Stunde später wird ihr Trainer, Grégory Durand, das Training leiten, aber eine Dreiviertelstunde brauchen die beiden, um sich ordentlich aufzuwärmen.

Vor zwei Wochen kamen sie von ihrer Nordamerika-Tour zurück, doch im Gepäck hatten sie vor allem eine Menge Enttäuschungen. Weder in Salt Lake City noch in Montreal kam einer der beiden über die verschiedenen Distanzen über die Vorläufe hinaus. Der 18-jährige Géré und der 19-jährige Murphy sind nicht gut in die Saison gestartet, wissen trotz ihres jungen Alters aber ihre Ergebnisse einzuordnen und sind weit davon entfernt, ihre Leistungen schönzufärben. „Ich bin absolut nicht zufrieden. Die beiden ersten Weltcups waren eine große Enttäuschung“, erzählt Géré. „Das Niveau in den Weltcups ist sehr hoch, aber wir gewöhnen uns daran“, so Murphy. Für Murphy und seinen Trainingspartner ist es nun die dritte Saison, in der sie am Weltcup teilnehmen. Während Géré noch im Jugendbereich startberechtigt ist, muss sich Murphy nun im Seniorenbereich durchbeißen. „Der Übergang vom Junioren- in den Erwachsenenbereich ist nicht so einfach. Zugute kommt uns, dass wir schon im Juniorenbereich Erfahrungen bei den Profis sammeln konnten.“

Nervosität langsam abgelegt

Bei seinem ersten Weltcup-Start im September 2017 in Budapest stand Peter Murphy gleich in seinem ersten Rennen neben Viktor Ahn auf dem Eis. Der für Russland startende Athlet ist mit sechs olympischen Goldmedaillen der erfolgreichste Shorttracker überhaupt, nach seiner Doping-Sperre für Olympia 2018 aber nicht unangefochten. Damals habe man noch ein wenig zu diesen Profis aufgeschaut, erklärt Murphy, das habe sich aber nun geändert. „Das war dann schon ein komisches Gefühl, wenn du gegen solche Athleten antrittst. Mittlerweile hat sich die Nervosität aber eigentlich gelegt.“ Trotz der mäßigen Resultate zu Saisonbeginn ist Murphy ambitioniert. „Für mich geht es darum, erst mal durch die Vorläufe zu kommen. Ich muss noch viel lernen, aber ich möchte in dieser Saison mal unter die besten 20 im Weltcup kommen.“

Im Juni hat der französische Trainer Grégory Durand die beiden Sportler zum ersten Training in Polen gebeten. Zusammen mit der polnischen Mannschaft haben Murphy und Géré die Vorbereitung absolviert. „Es ist einfacher, wenn man mit anderen trainiert, die ein hohes Niveau haben. In Luxemburg sind wir nur zu zweit, dann ist es schwierig“, so Murphy. Ab Juli haben dann die Eistrainings begonnen, die in Luxemburg auch von der ehemaligen russischen Shorttrackerin Ekaterina Baranok geleitet wurden. Zusammen mit Durand führt sie das luxemburgische Duo durch die Saison. Zwei Mal trainieren sie pro Tag, innerhalb der zehn Einheiten pro Woche stehen dabei zwei Krafttrainings in der Coque auf dem Programm. „Wir müssen uns vor allem in unserer Schnelligkeit verbessern. Die Ausdauer ist bei uns okay, aber es fehlt das Explosive“, ist Murphy der Meinung.

Vom 24. bis zum 26. Januar finden im ungarischen Debrecen dann die Europameisterschaften statt. Die Luxemburger erhalten dafür, anders als im Vorjahr, einen zweiten Startplatz. Mit dem 24. Platz im Gesamtklassement sicherte Géré dem Großherzogtum vor einem Jahr einen weiteren Startplatz. Das Saisonhighlight sind für Géré die Weltmeisterschaften der Junioren, die am 31. Januar in Bormio beginnen. „Wenn die Form so wie jetzt ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden“, schmunzelt Géré, als es um die Medaillenchancen geht. „Es wird auch sehr schwierig, wenn meine Form besser ist. Aber ich bin ambitioniert und mein Ziel ist es, mindestens ein Halbfinale zu bestreiten. Danach kann viel passieren“.

Optimistisch in die nächsten Wochen

„Ich lerne noch aus jedem Rennen“, erklärt Géré. „Es ist eine Umstellung, wenn man dann in kleineren Wettbewerben mitmacht“. Vor zwei Wochen nahmen die Luxemburger am StarClass Wettbewerb teil, bei dem die besten europäischen Shorttracker mitmachen, die es nicht regelmäßig in den Weltcup schaffen. Murphy belegte von 22 Startern den 15. Platz im Gesamtklassement, Géré schaffte es in seiner Kategorie bei insgesamt 25 Konkurrenten auf den zehnten Platz. Doch auch beim gestern startenden Weltcup in Nagoya enttäuschte das luxemburgische Duo: Géré schied über 500 sowie über 1.500 m in den Vorläufen aus, Murphy kam über 1.000 m ebenfalls nicht über die Heats hinaus. „Es ist frustrierend, wenn die Ergebnisse nicht kommen und wir nur hinterherlaufen. Immerhin investieren wir viel in den Sport, trainieren zweimal täglich. Nur weil wir den Saisonstart verpatzt haben, heißt es nicht, dass die Saison schlecht werden muss. Wir haben momentan noch nicht die Beine, aber das kommt noch. Die Saison geht schließlich noch bis März“, zeigt sich Géré optimistisch.

Eine Hilfe ist es für die beiden Eisläufer, dass sie vom nationalen olympischen Komitee COSL in den Elitekader berufen wurden. „Wir sind noch besser betreut, bekommen finanzielle Unterstützung, das hilft uns. Das COSL achtet auf die Ergebnisse und da wir in den letzten Jahren gute Leistungen gezeigt haben, stehen wir im Elitekader. Aber der Shorttrack in unserem Land ist immer noch sehr klein“, so Géré. Klein, weil die Organisation der Wettkämpfe hauptsächlich über ihre Eltern verläuft. Das Buchen der Hotels, der Flüge, die Fahrten in die entfernten Orte zum Training und zum Wettkampf. „Wir sind dabei, uns zu entwickeln. Aber wir sehen natürlich, wie es in anderen Nationen läuft. Die Russen oder Chinesen haben einen viel größeren Betreuerstab, da kümmern die Athleten sich um gar nichts.“

Géré studiert seit diesem Jahr Jura in Paris. Bisher habe er alles auch per Fernstudium erledigen können, sodass das Schulische dem Sportlichen nicht im Weg stand und umgekehrt. Murphy besucht derweil die Lunex in Differdingen. Ob sie an den verbleibenden drei Weltcups teilnehmen, ist noch unklar. Bis Ende März geht die Shorttrack-Saison noch, ehe sich Murphy, Géré und auch die Trainingshalle von Kockelscheuer von einer anstrengenden Saison erholen können.