Mit 45:5 besiegt die luxemburgische Rugby-Mannschaft das Team aus Finnland in der Rugby Europe Conference. Bereits zur Halbzeit war die Partie bei einem Stand von 24:0 entschieden. Im zweiten Durchgang sicherte sich die Mannschaft von Coach Flynn mit dem vierten Versuch einen Extra-Punkt. Die Luxemburger stehen in der Tabelle nun mit 14 Punkten auf Platz Eins. In zwei Wochen steht das letzte Spiel gegen die Norweger an, bei dem die Luxemburger die Chance haben, den Wiederaufstieg in die Europe Conference 1 perfekt zu machen.

So geht ’s weiter:

28.4.2018: Dänemark – Estland

28.4.2018: Luxemburg – Norwegen

12.5.2018: Finnland – Dänemark

12.5.2018: Estland – Norwegen

26.5.2018: Estland- Finnland

Bereits gespielt:

Dänemark – Luxemburg 3:18

Finnland – Norwegen 15:8

Norwegen – Dänemark 12:24

Luxemburg – Estland 64:0