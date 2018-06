Der nationale Kampfsportverband ist einerseits bekannt für seine Spitzenathleten und Medaillen auf höchstem internationalen Niveau, andererseits ziehen auf Führungsebene regelmäßig dunkle Wolken über die FLAM (“Fédération luxembourgeoise des arts martiaux”) hinweg. Die letzte Schlammschlacht endete im März, als Serge Schaul – zuvor Generalsekretär – den Präsidentenposten von Fred Bertinelli übernahm. Letzterer hatte im Februar das Vertrauen des Karate verloren. Sein Nachfolger will nun mit mehr Diskussion und der gleichen Autonomie für ruhige Gemüter, eine breite Basis und Stabilität sorgen.

“Putsch” gegen “Diktatur” – so könnte man die gegenseitigen Anschuldigungen (siehe Tageblatt vom 6. Februar) in einem Satz resümieren. Fred Bertinelli fühlte sich vom neuen Karate-Vorstand hintergangen – dieser wiederum warf seinem früheren Oberhaupt mangelnde Diskussionsbereitschaft vor. Dies alles geschah in einer internen Versammlung wenige Tage vor einer Weltmeisterschaft in Russland. Eigentlich undenkbar. Es ist die Kehrseite der Medaille eines Verbandes, der rein sportlich international über die Jahre hinweg auf höchstem Level konkurrenzfähig ist. ...