Die Organisatoren des ING Night Marathon haben sich für das nächste Jahr etwas ganz Besonderes einfallen gelassen. Ein Triathlon-Event, das sich über drei Tage hinziehen wird, wird in die Lauf-Veranstaltung integriert.

Die diesjährige Auflage war wieder ein voller Erfolg. Insgesamt 16.000 Läufer gingen 2018 auf den verschiedenen Distanzen an den Start. Noch nie nahmen sich so viele Laufbegeisterte diesem Challenge an. Doch Organisator Erich François hatte dabei schon vor der Ausrichtung die Idee im Hinterkopf, den luxemburgischen Nachtmarathon noch auf ein neues Level zu hieven. „In den vergangenen Jahren haben wir den Marathon Schritt für Schritt weiterentwickelt. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich einer nächsten Herausforderung anzunehmen“, so François. Somit wird in Zusammenarbeit mit ESM („Endurance Sports Marketing“ die erste Ausgabe der TriDays ins Leben gerufen.

Ironman-Distanz

Bei diesem Event handelt sich um einen Triathlon, der über die Ironman-Distanz geht. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen. Die Besonderheit bei diesem Event im Frühjahr 2019 wird sein, dass der Teilnehmer die drei Disziplinen nicht am gleichen Tag angehen muss, sondern die Möglichkeit hat, sie an drei unterschiedlichen Tagen zu absolvieren. „Tridays, das ist der Dreiklang aus drei Tagen, drei Disziplinen und drei Sportarten“ bringt es ESM-Mitgründer und ehemaliger Renndirektor des „Ironman Germany“ Kai Walter auf den Punkt.

Vor allem der Spaß am Sport soll im Vordergrund stehen. Ebenfalls lernen sich Athleten aus den verschiedenen Sportarten kennen. Das macht auch den Reiz dieser neuen Veranstaltung aus.

Der Athlet kann sich nämlich dieser ultimativen Aufgaben nicht nur allein stellen, sondern auch im Team, bestehend aus zwei oder drei Sportlern, die sich die unterschiedlichen Disziplinen aufteilen. „Schwimmer treffen Radfahrer, Radfahrer treffen Läufer und Triathleten. Das ist schon etwas ganz Besonderes“, so Walter. Doch aufgepasst: Die Anzahl der Teilnehmer ist für die erste Auflage begrenzt. Nur 500 Plätze werden für dieses Event zur Verfügung stehen.