Von unserem Korrespondenten Carlo Barbaglia

Die Luxemburger Herren-Nationalmannschaft nutzte ihren Heimvorteil in der Coque und qualifizierte sich auf beeindruckende Art und Weise für die zweite Phase der Europameisterschafts-Qualifikation 2022. Sowohl gegen Irland, als auch gegen Großbritannien und Bulgarien gab es eindeutige Siege.

Nach dem hohen 35:18-Auftaktsieg am Freitag gegen Irland war man am Samstaggespannt auf den zweiten Auftritt der Luxemburger Herren-Nationalmannschaft gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner Bulgarien. Alle FLH-Spieler wirkten topfit und hochmotiviert. Luxemburg war die klar dominierende Mannschaft. Nachdem zur Pause beim Stand von 15:8 bereits eine Vorentscheidung gefallen war, gelang den Luxemburgern in Hälfte zwei sogar noch eine Leistungssteigerung.



Im letzten Match gegen die Briten hatte die FLH-Formation anfangs einige Anlaufschwierigkeiten. Nach drei Treffern von Kohl lagen die “Roten Löwen” zur Pause beim Spielstand von 15:6 aber dennoch deutlich auf Erfolgskurs. Im zweiten Durchgang wurde die Überlegenheit der Malesevic-Schützlinge immer offensichtlicher. „Mission accomplie“, für die FLH-Truppe und all ihre Verantwortlichen.

Wie geht es weiter?

Luxemburg hat die erste Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft im Jahre 2022 in Ungarn und der Slowakei erfolgreich abgeschlossen. Wann, in welcher Form und gegen wen es nun weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Bekannt ist nur, dass die FLH-Auswahl zusammen mit Zypern die Relegationsrunde erreicht hat. Ende Juni, wenn die Gruppenphase für die EM 2020 beendet ist, werden dann die weiteren Gegner feststehen. Zusammen mit den drei schlechtesten Tabellenletzten der acht Gruppen, sowie mit dem Sieger der “Nations Trophy” wird dann die Relegationsrunde ausgetragen. Das könnten dann beispieslweise Mannschaften wie Kosovo, Türkei, Estland, Finnland, Italien oder die Färöer Inseln sein.

Die nächsten offiziellen Spiele für die FLH-Formation werden voraussichtlich erst wieder im Januar 2020 sein, wenn die Qualifikation für die WM im Jahre 2021 in Ägypten beginnt.