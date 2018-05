Judoka Manon Durbach hat in einer Pressemitteilung ihren Rücktritt vom Hochleistungssport bekanntgegeben. Unter den aktuellen Bedingungen in Luxemburg würde sie ihr Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, nicht schaffen. Nach Differenzen mit Nationaltrainer Ralf Heiler über ihre Trainingsgestaltung, würde ihr die Motivation fehlen, so die 26-jährige Sportlerin.

Außerdem sei sie nicht mehr bereit die finanziellen Konsequenzen zu tragen, die der Hochleistungssport mit sich bringe. Abschließend bedankte sich Durbach noch bei der FLAM, dem COSL und der Sportsektion der Armee sowie bei ihrer Familie.